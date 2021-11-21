В Усолье-Сибирском задержали организатора записи обращения к президенту против QR-кодов

В Усолье-Сибирском задержали организатора записи обращения к президенту против QR-кодов Михаила Ожиганова, которую он записал 13 ноября в Иркутске. Полицейские остановили предпринимателя 20 ноября у Мемориала памяти около 15:00, там он собирался повторить видеозапись с единомышленниками, на этот раз обращаясь к губернатору Иркутской области и депутатам Законодательного собрания с тем же протестом. Как сообщил журналисту IRK.ru Михаил Ожиганов, сотрудники МВД увезли его в Иркутск и отпустили через три часа.

Михаил Ожиганов:

— Полицейские сопроводили меня в Иркутск, в управление МВД по Иркутской области, где я дал все разъяснения, из которых понятно, что законодательство я не нарушал. Сотрудники МВД составили административный протокол, с которым я не согласен, в понедельник 22 ноября запланировано судебное заседание. Сейчас адвокаты занимаются этим вопросом, я не вижу нарушений со своей стороны, считаю, что действовал в рамках закона, что также подтверждают адвокаты. Когда мы проводили видеозапись обращения к президенту в Иркутске, у присутствовавших там полицейских вопросов не возникло.

Михаил Ожиганов подчеркнул, что во время записи видеообращения в Иркутске 13 ноября не поступало замечаний со стороны правоохранительных органов. Он уточнил, что протокол составлен по части 8 статьи 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», санкции которой предусматривают для граждан штраф от 150 до 300 тысяч рублей, обязательные работы от 40 до 200 часов или арест до 30 суток. Комментарий от пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области получить не удалось.

После задержания Михаила Ожиганова его соратники все же записали видеообращение у Вечного огня в Усолье-Сибирском. А аналогичное мероприятие, запланированное в Ангарске на 21 ноября, общественники пока отложили.

По словам организаторов, видеообращение — это не пикет, не митинг, оно не требует согласования с властями. В Иркутске 13 ноября это была пятнадцатиминутная запись видеообращения в 12:30. Сотрудники полиции наблюдали за всем происходящим. Перед проведением записи Михаил Ожиганов к ним подошел и заручился поддержкой, чтобы все прошло без каких-либо эксцессов с чьей бы то ни было стороны. В итоге все прошло очень спокойно.

Участники акции против обязательных QR-кодов и требуют отменить их, они «против раскола в стране», вызванного делением на вакцинированных и невакцинированных.. Протестующие считают, что антиковидные требования «подрывают авторитет президента», так как на ряде предприятий региона работников «принудительно заставляют вакцинироваться» от коронавируса. Также участники видео требуют отменить ограничения, введенные для малого и среднего бизнеса.

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