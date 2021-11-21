Врач рассказала о возможной потере «оперативной» памяти у людей после COVID-19

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

00:15 Автор: Никита Вятчанин

Постковидные осложнения, прежде всего, связаны со сбоями в работе сердечно-сосудистой системы. В результате повреждения мелких капилляров ослабевает питание головного мозга. Об этом «Парламентской газете» рассказала ведущий специалист по лечению и реабилитации тяжелых и редких заболеваний, кандидат медицинских наук, врач-терапевт Наталья Прихно.

Она отметила, что у людей, перенесших коронавирус, снижаются когнитивные способности. «Отсюда и проблемы с памятью. При этом у постковидного анамнеза есть своя особенность — нарушается только «оперативная» память», — рассказала она.

Наталья Прихно пояснила, что в данном случае «человек не помнит, о чём говорили вчера, но хорошо помнит, что было год или полгода назад». Это часто создаёт проблемы для работодателей, чьи подчиненные забывают о поручениях, которые им давали накануне.

Как правильно восстановиться после COVID-19

По её словам, во избежание временного ухудшения памяти после ковида можно принимать простые фитопрепараты, в состав которых входит, например, селен или магний — они улучшают работу кровообращения головного мозга. Для пожилых людей, как отметила специалист, подойдут ноотропные препараты.

#коронавирус

1572