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Врач рассказала о возможной потере «оперативной» памяти у людей после COVID-19

Врач рассказала о возможной потере «оперативной» памяти у людей после COVID-19

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


00:15  Автор: Никита Вятчанин



Постковидные осложнения, прежде всего, связаны со сбоями в работе сердечно-сосудистой системы. В результате повреждения мелких капилляров ослабевает питание головного мозга. Об этом «Парламентской газете» рассказала ведущий специалист по лечению и реабилитации тяжелых и редких заболеваний, кандидат медицинских наук, врач-терапевт Наталья Прихно.

Она отметила, что у людей, перенесших коронавирус, снижаются когнитивные способности. «Отсюда и проблемы с памятью. При этом у постковидного анамнеза есть своя особенность — нарушается только «оперативная» память», — рассказала она.

Наталья Прихно пояснила, что в данном случае «человек не помнит, о чём говорили вчера, но хорошо помнит, что было год или полгода назад». Это часто создаёт проблемы для работодателей, чьи подчиненные забывают о поручениях, которые им давали накануне.

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По её словам, во избежание временного ухудшения памяти после ковида можно принимать простые фитопрепараты, в состав которых входит, например, селен или магний — они улучшают работу кровообращения головного мозга. Для пожилых людей, как отметила специалист, подойдут ноотропные препараты.



#коронавирус


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По материалам: pnp.ru

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