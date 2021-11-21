Житель Тулуна предстанет перед судом за гибель 26-летнего мужчины в 2007 году

Житель Тулуна предстанет перед судом за избиение 26-летнего мужчины в 2007 году, в результате которого он погиб. Тогда найти виновного не удалось. Преступление раскрыли сотрудники СКР во время изучения материалов дел прошлых лет, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

По версии следствия, ночью 7 августа 2007 года молодой человек, находясь возле кафе «Импульс», будучи в состоянии алкогольного опьянения, избил своего знакомого, нанеся ему множественные удары руками и ногами по различным частям тела, в том числе, по голове. От полученных травм 26-летний мужчина скончался на месте происшествия. Сразу установить подозреваемого не удалось. Уголовное дело было приостановлено.

Следователи СК, изучая материалы дел по преступлениям прошлых лет, установили новые обстоятельства произошедшего, нашли свидетелей и снова допросили участников конфликта и очевидцев произошедшего. В результате удалось собрать доказательства причастности местного жителя к гибели потерпевшего. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в сентябре 2021 года.

Следователям СК он подробно рассказал о случившемся, полностью признал вину в предъявленном обвинении и раскаялся в содеянном. Расследование завершено, материал направили в суд.