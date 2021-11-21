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Жители Иркутской области приобретают жилье с помощью неипотечных сервисов Сбера

Жители Иркутской области приобретают жилье с помощью неипотечных сервисов Сбера

На территории деятельности Байкальского банка в Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае и Якутии в 2021 году более 7,6 тысячи человек воспользовались неипотечными сервисами Сбера при покупке недвижимости. Из них 2 951 сделка недвижимости в регионах была совершена с помощью банковского сервиса «Электронная регистрация», еще 4 718 жителей в регионах оплатили покупку жилья или приняли денежные средства при продаже через систему «Безопасные расчеты» Сбера.

В Иркутской области с начала 2021 года 1 507 сделок провели с помощью сервиса «Электронной регистрации», а с помощью сервиса «Безопасных расчетов» — 3 411 сделок.

Иван Подлужный, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка:
— Мы отмечаем рост популярности сервисов, которые помогают людям быстро и качественно провести свои сделки с недвижимостью. Жители регионов все чаще приобретают жилье за наличный расчет с помощью неипотечных сервисов Сбера, т.к. их ресурсы и возможности позволяют оперативно решать многие сопутствующие вопросы. Например, подчас требуется определение подлинности денежных средств, передаваемых при покупке жилья, качественная подготовка всех необходимых документов при оформлении сделки, составление договора купли-продажи. И Сбербанк всегда готов помочь в каждом из этих вопросов. На выбор дистанционных сервисов при проведении важных процедур повлияла и пандемия — люди стараются сейчас ограничивать контакты и реже посещать общественные пространства. Наши дистанционные сервисы отличаются и удобством, и комфортом, и безопасностью. Сотрудничество банка с Росреестром помогает дополнительно ускорить решение задач клиентов.

Сервисы Сбербанка «Электронная регистрация» и «Безопасные расчёты» позволяют направлять документы на регистрацию сделки недвижимости без посещения МФЦ и Росреестра, а также проводить необходимые расчёты с продавцом. После подписания документов по сделке банк принимает денежные средства покупателя, они блокируются на специальном счёте и перечисляются продавцу автоматически только после регистрации договора купли-продажи. При этом банк электронно подаёт документы в Росреестр для перехода права собственности от продавца к покупателю. Покупатель и продавец за один визит решают все вопросы по сделке, включая регистрацию права собственности и безопасные расчёты по сделке.

Большинство вопросов, связанных с выбором, приобретением и регистрацией жилья, жители регионов могут в настоящее время решить на портале ДомКлик от Сбербанка. Записаться на сделку можно также на сайте Домклик, через риелтора или в любом офисе ипотечного кредитования Сбера.

ПАО СберБанк

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По материалам: irk

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