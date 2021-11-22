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598 человек заразились коронавирусом за сутки в Иркутской области

598 человек заразились коронавирусом за сутки в Иркутской области
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За прошедшие сутки в Иркутской области зарегистрировали 598 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 134 521 случай заболевания COVID-19, сообщает оперштаб 22 ноября.

Госпитализировано 54 человека, всего на лечении находятся 5 532 пациента. Общее число выздоровевших достигло 110 799, за сутки с вирусом справились 73 пациента. За сутки умерло 29 человек от COVID-19 (всего 6 130), от сопутствующих заболеваний — 2 (527).

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По материалам: irk

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