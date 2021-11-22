Актёр Семчев похудел еще на 100 кг и фанаты не могут его узнать, ведь это совсем другой человек

Поклонники Александра Семчева обратили внимание на то, что актер очень изменился внешне. Кто-то был рад такой трансформации, ведь вместе с потерей веса мужчина укрепил свое здоровья. Но нашлись и те, кто был недоволен изменениями.

Актер Семчев – яркая и неординарная личность, которую приглашают сниматься в различные кинопроекты. Талант Александра быстро запоминается зрителям, но сегодня, ввиду значительных изменений во внешности, Семчева сложно узнать.

Товарищ Саши разместил совместные фото на свое странице в одной из социальных сетей – кадры быстро стали вирусными и стали шокирующими для некоторых читателей страницы.

Фото © Instagram / igorjijikine

На фотографии актер выглядит достаточно худым, но по внешности не скажешь, что мужчина доволен жизнью – о достаточно уставший и обессиленный. И если одни зрители восхищались силой воли актера, то вторые считают, что сбросив вес, Александр потерял свою изюминку, к тому же, многие опасаются за его здоровье.

Стартовая масса тела Семчева – две сотни килограммов. К 2019 году парню удалось избавиться от 1/2 веса.

«Мне надо было взять себя в руки, разозлиться что ли. Мои усилия не прошли даром» – рассказал тогда актер.





Многие были уверены, что сбросить такую массу помогла бариатрическая операция – актер всячески отрицал это. Однако обратиться к хирургам все же планировал – нужно убрать лишнюю кожу.