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Алиса Вокс заявила, что Сергей Шнуров оскорблял девушек

Алиса Вокс заявила, что Сергей Шнуров оскорблял девушек
Певица Алиса Вокс рассказала, как Шнуров унижал ее и других девушек. Артистка, бывшая солистка группы «Ленинград», в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о крутом нраве лидера музыкального коллектива Сергея Шнурова. «После того, как я ушла из «Ленинграда», он стал непечатно обо мне говорить. Там приходили какие-то бэк-вокалистки. Их он называл шмарами и швабрами», рассказала Алиса Вокс.
Сергей Шнуров Как отметила Вокс, в первый раз Шнуров по ней «проехался» спустя полгода после того, как она ушла из группы. «Я как раз была на гормональном лечении. У меня есть аутоиммунном заболевание. Он это все прекрасно знал, но все равно оскорблял», — заявила исполнительница. Напомним, что за четыре года участия в коллективе артистка успела записать такие хиты, как «Экспонат», «Плачу», «Патриотка». Позже Алиса Вокс решила строить сольную карьеру.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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