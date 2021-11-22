Алиса Вокс заявила, что Сергей Шнуров оскорблял девушек

Певица Алиса Вокс рассказала, как Шнуров унижал ее и других девушек. Артистка, бывшая солистка группы «Ленинград», в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о крутом нраве лидера музыкального коллектива Сергея Шнурова. «После того, как я ушла из «Ленинграда», он стал непечатно обо мне говорить. Там приходили какие-то бэк-вокалистки. Их он называл шмарами и швабрами», рассказала Алиса Вокс.Сергей Шнуров Как отметила Вокс, в первый раз Шнуров по ней «проехался» спустя полгода после того, как она ушла из группы. «Я как раз была на гормональном лечении. У меня есть аутоиммунном заболевание. Он это все прекрасно знал, но все равно оскорблял», — заявила исполнительница. Напомним, что за четыре года участия в коллективе артистка успела записать такие хиты, как «Экспонат», «Плачу», «Патриотка». Позже Алиса Вокс решила строить сольную карьеру.