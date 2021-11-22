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Американский журналист обвинил судей в завышении оценок дочери Тутберидзе

Американский журналист обвинил судей в завышении оценок дочери Тутберидзе

Американский журналист Дэвид Лис прокомментировал выступление российской пары Дианы Дэвис (дочь Этери Тутберидзе) и Глеба Смолкина в танцах на льду. По его мнению, спортсмены получили слишком высокие баллы на Кубке Варшавы и причина этого в тренерской схеме Марины Зуевой и Игоря Шпильбанда.

"Они величайшие политики и стратеги. А Галина Гордон-Полторак - судья, которая предана им много лет и работает председателем технического комитета Международного союза конькобежцев", - сказал американец в интервью YouTube-каналу This and That.

Дэвис и Смолкин выступают на менее важных соревнованиях для повышения репутации, отметил он. Пара показывает не слишком сложные фигуры, а судьи завышают им оценки, добавил журналист.

Они используют турниры второй категории, как это делал Жулин. Не нужно светиться на Гран-при, получай хорошие баллы на менее важных соревнованиях. Так они завоёвывают репутацию.

Дэвис и Смолкин стали победителями Кубка Варшавы, набрав по итогам двух программ 199,90 балла. В прошедшем сезоне они завоевали бронзу на чемпионате России среди юниоров. В финале юниорского Гран-при россияне стали шестыми, а на юниорском чемпионате мира спортсмены заняли пятое место.

Ранее Ruposters писал, что российская фигуристка Аделия Петросян первой в истории выполнила уникальный прыжок.

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По материалам: uposters.ru

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