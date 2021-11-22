Арктический совет будет сохранять традиции коренных народов Севера
Сегодня, 17:55
Арктический совет будет сохранять традиции коренных народов Севера, сообщает сетевое издание «Таймырский телеграф».
Эксперты из стран – участниц совета создадут базу данных с результатами международных научных исследований, которая позволит сохранить традиции и обычаи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также продвигать их традиционные знания.
Кроме того, база данных даст возможность решать задачи, связанные с повышением качества жизни населения, проживающего на Крайнем Севере.
По материалам: edu.ru