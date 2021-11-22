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Арктический совет будет сохранять традиции коренных народов Севера

Арктический совет будет сохранять традиции коренных народов Севера

Арктический совет будет сохранять традиции коренных народов Севера, сообщает сетевое издание «Таймырский телеграф».

Эксперты из стран – участниц совета создадут базу данных с результатами международных научных исследований, которая позволит сохранить традиции и обычаи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также продвигать их традиционные знания. 

Кроме того, база данных даст возможность решать задачи, связанные с повышением качества жизни населения, проживающего на Крайнем Севере.

# Общество
По материалам: edu.ru

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