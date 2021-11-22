Арктический совет будет сохранять традиции коренных народов Севера

Арктический совет будет сохранять традиции коренных народов Севера, сообщает сетевое издание «Таймырский телеграф».

Эксперты из стран – участниц совета создадут базу данных с результатами международных научных исследований, которая позволит сохранить традиции и обычаи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также продвигать их традиционные знания.

Кроме того, база данных даст возможность решать задачи, связанные с повышением качества жизни населения, проживающего на Крайнем Севере.