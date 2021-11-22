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Байден заявил о планах оставить Джерома Пауэлла на посту главы ФРС

Байден заявил о планах оставить Джерома Пауэлла на посту главы ФРС


Президент США Джо Байден объявил о намерении выдвинуть Джерома Пауэлла на второй срок на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС). Об этом говорится на сайте Белого Дома.


«Председатель Пауэлл обеспечивал устойчивое лидерство в беспрецедентно сложный период, включая самый большой экономический спад в современной истории и нападения на независимость Федеральной резервной системы», — подчеркнул Байден.


Он также выдвинул Лаэль Брейнард на пост замглавы ФРС. Ранее СМИ называли ее главным конкурентом Пауэлла в борьбе за эту должность. В роли члена Совета управляющих Брейнард заявила о необходимости «безотлагательно» ускорить разработку цифрового доллара.


«Я уверен, что сосредоточенность председателя Пауэлла и доктора Брэйнард на низкой инфляции, стабильных ценах и обеспечении полной занятости сделает нашу экономику сильной, как никогда», — отметил президент.


Его решение поприветствовала глава Минфина США Джанет Йеллен. Председательство Пауэлла и работа ФРС под его началом, по ее мнению, помогли экономике «оправиться от кризиса в области здравоохранения».



Сенатор США и сторонница биткоина Синтия Ламмис отметила, что «с нетерпением» ждет встречи с Пауэллом и Брейнард. Ранее она раскритиковала Хиллари Клинтон за опасения касательно угроз со стороны криптовалют, предположив, что именно цифровое золото может стать для доллара спасением от инфляции.



На момент написания биткоин торгуется на отметке $58 185. До этого цена первой криптовалюты в моменте поднималась выше $59 500. За последний час актив потерял 1,6%, согласно CoinGecko.


Часовой график BTC/USD биржи Bitstamp. Данные: TradingView.

Напомним, в июле председатель ФРС заявил, что появление цифрового доллара ударит по популярности биткоина. Однако, по его словам, для США важнее выпустить CBDC правильно, чем стать первыми.


В сентябре Пауэлл подчеркнул, что ФРС не планирует запрещать криптовалюты, но отметил необходимость включить некоторые цифровые активы в правовое поле. 



# Экономика
По материалам: ForkLog

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