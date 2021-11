Байден заявил о планах оставить Джерома Пауэлла на посту главы ФРС

Президент США Джо Байден объявил о намерении выдвинуть Джерома Пауэлла на второй срок на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС). Об этом говорится на сайте Белого Дома.

«Председатель Пауэлл обеспечивал устойчивое лидерство в беспрецедентно сложный период, включая самый большой экономический спад в современной истории и нападения на независимость Федеральной резервной системы», — подчеркнул Байден.

Он также выдвинул Лаэль Брейнард на пост замглавы ФРС. Ранее СМИ называли ее главным конкурентом Пауэлла в борьбе за эту должность. В роли члена Совета управляющих Брейнард заявила о необходимости «безотлагательно» ускорить разработку цифрового доллара.

«Я уверен, что сосредоточенность председателя Пауэлла и доктора Брэйнард на низкой инфляции, стабильных ценах и обеспечении полной занятости сделает нашу экономику сильной, как никогда», — отметил президент.

Его решение поприветствовала глава Минфина США Джанет Йеллен. Председательство Пауэлла и работа ФРС под его началом, по ее мнению, помогли экономике «оправиться от кризиса в области здравоохранения».

