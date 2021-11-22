Байкальский банк Сбербанка в Иркутске поддержал проект благоустройства на бульваре Постышева

В Октябрьском округе Иркутска реализован новый этап проекта благоустройства городской территории — 20 ноября на бульваре Постышева в жилой зоне Верхней Лисихи состоялось открытие игровой площадки для детей «Спорт рядом». Локация с тренажерами и специальным оборудованием создана при поддержке Байкальского банка Сбербанка. Перечень оборудования детского городка включает 19 наименований: турникет «Восхождение», аллея качелей, «Вертушка –эксцентрик», батут, гамак, качалка «Аргонавт», развивающая игровая панель, качалка в виде чаши и другое. Общая стоимость проекта более 2,3 миллиона рублей. Компания – изготовитель оборудования для спортивной площадки — ГК «Строительный город» (г. Новосибирск), сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка:

— «Спорт рядом» - так мы решили назвать новую игровую локацию и бульвар Постышева идеально вписывается в идею увлечь детей спортом с самого раннего возраста. Мы поддержали идею администрации Иркутска создать именно здесь локацию тренажеров, которые подходят для физической активности детей младшего возраста. Площадка разместилась в оживленной части Октябрьского района, рядом здесь расположен большой жилой массив и активное место отдыха иркутян на Верхней Лисихе с набережной и зоной кафе, родителям с детьми будет интересно во время семейных прогулок заглянуть на эту игровую площадку, созданную для детских игр и тренировок.

Иркутян с открытием спортивно-развлекательной площадки поздравил мэр города Иркутска Руслан Болотов, он отметил важность развития спорта и вовлечение детей и подростков в спортивную жизнь, а также — развитие благоустройства на бульваре Постышева и участие Байкальского банка Сбербанка в реализации проектов «Городская среда».

Руслан Болотов:

— Воспитание здорового поколения – один из приоритетов нашей работы. Поэтому важно, чтобы спортивные объекты были в шаговой доступности. Сбербанк поддержал нашу идею обустройства этой территории в таком ключе. Ранее здесь провели масштабное благоустройство, установили оригинальные уличные светильники в виде торшеров, сделали подсветку деревьев. И новый спортивно-развлекательный объект, созданный при участии банка, логично продолжает начатую нами работу. Теперь здесь создано полноценное пространство для отдыха жителей.

Игровое оборудование размещено на протяжении всего бульвара Постышева, в нескольких его локациях. Подготовительные работы по укреплению почвогрунта и укладке резино-покрытия были проведены заблаговременно в теплое время года.

Согласно техническому регламенту Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» назначенный срок службы оборудования, подготовленного для иркутской локации на бульваре Постышева составит 15 лет, объект будет на гарантированном техническом обслуживании ГК «Строительный город». После официального открытия и сдачи в эксплуатацию, площадка «Спорт рядом» передана на баланс Иркутска.

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Создание спортивно-игровой зоны в Октябрьском округе Байкальский банк приурочил к 180-летию Сбербанка, в честь 360-летия города Иркутска, а также — года спорта, объявленного в областном центре в 2021 году.