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Банк OCBC в Сингапуре рассмотрит запуск биткоин-биржи

Банк OCBC в Сингапуре рассмотрит запуск биткоин-биржи


Базирующийся в Сингапуре OCBC Bank изучает возможность создания криптовалютной биржи в ответ на спрос со стороны клиентов. Об этом заявила его CEO Хелен Вонг в интервью Bloomberg.


«В банке ведется определенная работа. Мы рассматриваем [запуск услуги]», — заявила она.


Топ-менеджер отметила приоритет в обеспечении безопасности инвестирования клиентов, в первую очередь безопасность транзакций, учитывая анонимный характер последних.


По словам Вонг, OCBC Bank интересны лежащие в основе криптовалют технологии. Популярность цифровых активов не является причиной для спешки с их интеграцией в продукты банка.


«Дело не в консерватизме, а в ответственности. У банков есть ответственность, фидуциарная обязанность перед клиентами», — пояснила она.


Напомним, брокерское подразделение конкурента структуры DBS Bank получило одобрение финансового регулятора Сингапура на предоставление криптовалютных услуг управляющим активами и компаниям.В мае DBS Bank выпустил на созданной им DBS Digital Exchange цифровые вексели на $11,3 млн в ходе первого STO.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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