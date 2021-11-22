Более 2 тысяч участников объединила Международная научно-практическая конференция «От научных исследований к образовательной политике»

Первая Международная научно-практическая конференция «От научных исследований к образовательной политике», организованная Минпросвещения России и Академией Минпросвещения России, завершилась в Москве, сообщает Минпросвещения России.

В конференции в очном и дистанционном режиме приняли участие более двух тысяч представителей органов управления образованием, руководителей и преподавателей педагогических вузов, учёных и практиков системы педагогического образования и науки, а также общественных деятелей.

Конференция проводилась с целью обсуждения достижений и стратегии развития научно-исследовательской деятельности в области образования, а также влияния исследовательских результатов на образовательную политику и педагогическую практику.

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов принял участие в работе финального дня конференции и подвёл итоги мероприятия.

«Благодаря конференции и региональные министры, и ректоры вузов понимают, какие работы проводятся и что мы будем планировать на следующий год. Очень важно, чтобы регионы были подключены к этой работе, а региональные министры знали, какие исследования ведутся. Сегодня нам нужно максимально переходить в практическую плоскость, и исследования должны как можно больше опираться на практику и описывать её», – подчеркнул он.

На конференции выступило более 50 экспертов, представлено 30 стендовых докладов и более 100 научных работ. Выступления участников были посвящены исследованиям, связанным с современным воспитанием и методикой преподавания в условиях смешанного обучения. Кроме того, обсуждались цифровая трансформация образования и другие актуальные вопросы. В течение двух дней организованы восемь тематических сессий и два онлайн-трека, которые были подготовлены Институтом управления образованием Российской академии образования (РАО) и Институтом стратегии развития образования РАО.

Материалы конференции будут опубликованы в специальном выпуске журнала «Человек и образование».