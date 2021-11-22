Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Более 2 тысяч участников объединила Международная научно-практическая конференция «От научных исследований к образовательной политике»

Более 2 тысяч участников объединила Международная научно-практическая конференция «От научных исследований к образовательной политике»

Более 2 тысяч участников объединила Международная научно-практическая конференция «От научных исследований к образовательной политике»

Первая Международная научно-практическая конференция «От научных исследований к образовательной политике», организованная Минпросвещения России и Академией Минпросвещения России, завершилась в Москве, сообщает Минпросвещения России. 

В конференции в очном и дистанционном режиме приняли участие более двух тысяч представителей органов управления образованием, руководителей и преподавателей педагогических вузов, учёных и практиков системы педагогического образования и науки, а также общественных деятелей.

Конференция проводилась с целью обсуждения достижений и стратегии развития научно-исследовательской деятельности в области образования, а также влияния исследовательских результатов на образовательную политику и педагогическую практику.

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов принял участие в работе финального дня конференции и подвёл итоги мероприятия.

«Благодаря конференции и региональные министры, и ректоры вузов понимают, какие работы проводятся и что мы будем планировать на следующий год. Очень важно, чтобы регионы были подключены к этой работе, а региональные министры знали, какие исследования ведутся. Сегодня нам нужно максимально переходить в практическую плоскость, и исследования должны как можно больше опираться на практику и описывать её», – подчеркнул он.

На конференции выступило более 50 экспертов, представлено 30 стендовых докладов и более 100 научных работ. Выступления участников были посвящены исследованиям, связанным с современным воспитанием и методикой преподавания в условиях смешанного обучения. Кроме того, обсуждались цифровая трансформация образования и другие актуальные вопросы. В течение двух дней организованы восемь тематических сессий и два онлайн-трека, которые были подготовлены Институтом управления образованием Российской академии образования (РАО) и Институтом стратегии развития образования РАО.

Материалы конференции будут опубликованы в специальном выпуске журнала «Человек и образование».

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Более 2 тысяч участников объединила Международная научно-практическая конференция «От научных исследований к образовательной политике»
Более 2 тысяч участников объединила Международная научно-практическая
С 22 по 28 ноября в 24 регионах РФ для школьников проведут экскурсии на тему искусственного интеллекта
С 22 по 28 ноября в 24 регионах РФ для школьников проведут экскурсии
Жених не поверил своим глазам и расплакался, когда вышла невеста, ведь этого не должно было произойти
Жених не поверил своим глазам и расплакался, когда вышла невеста,
Консультант по развитию аэропорта Иркутска устранил нарушения контракта после вмешательства прокуратуры
Консультант по развитию аэропорта Иркутска устранил нарушения
Цены на вторичное жилье в Иркутске за месяц выросли на 7%
Цены на вторичное жилье в Иркутске за месяц выросли на 7%
Полицейские задержали иркутянина, подозреваемого в убийстве и сожжении тела своего брата
Полицейские задержали иркутянина, подозреваемого в убийстве и
Дома на 25 улицах Ленинского района остались без света из-за аварии на сетях
Дома на 25 улицах Ленинского района остались без света из-за аварии
Иркутские врачи рассказали об особенностях вакцинации от COVID-19 беременных и кормящих женщин
Иркутские врачи рассказали об особенностях вакцинации от COVID-19
​​Токен Crypto.com обновил исторический максимум на отметках выше $0,75
​​Токен Crypto.com обновил исторический максимум на отметках выше
Банк OCBC в Сингапуре рассмотрит запуск биткоин-биржи
Банк OCBC в Сингапуре рассмотрит запуск биткоин-биржи
Глава ФНС России: мы плотно занимаемся рынком криптовалют
Глава ФНС России: мы плотно занимаемся рынком криптовалют
NFT-платформа Quidd от Animoca Brands привлекла $5 млн
NFT-платформа Quidd от Animoca Brands привлекла $5 млн

Топ на сегодня

У годовалого сына Евгения Плющенко собаки украли вкусняшку (видео)
У годовалого сына Евгения Плющенко собаки украли вкусняшку (видео)
Как понять, что человек — твоя судьба: 8 важных знаков
Как понять, что человек — твоя судьба: 8 важных знаков
На The Game Awards покажут новый трейлер сериала по Halo
На The Game Awards покажут новый трейлер сериала по Halo
Президент Болгарии в ответ на протесты Украины снова назвал Крым российским
Президент Болгарии в ответ на протесты Украины снова назвал Крым
Модная битва: Жанель Монэ против Ирины Чайковской
Модная битва: Жанель Монэ против Ирины Чайковской

Еще по теме

Конференция «От научных исследований к образовательной политике» пройдет в режиме онлайн
Заместитель начальника госпиталя им. А.А. Вишневского принял участие в конференции «Радиационная гигиена и радиационная безопасность государства»
В Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова пройдет межвузовская научно-практическая конференция
В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» состоится I молодежная научно-техническая конференция «Юный робототехник»