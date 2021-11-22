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Британский регулятор заинтересовался инструментами блокчейн-аналитики

Британский регулятор заинтересовался инструментами блокчейн-аналитики


Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) объявило тендер среди компаний, специализирующихся на блокчейн-аналитике. Стоимость контракта — £500 000 ($672 000).


«FCA ищет оказывающую услуги в этой области стороннюю фирму, которая может предоставить доступ к платформе, поддерживающей надежный и эффективный анализ данных блокчейна криптовалют», — говорится в заявке.


Регулятор добавил, что исполнитель должен обеспечивать обучение и постоянную поддержку в использовании платформы. Срок действия контракта — до 6 декабря 2023 года.


По мнению FCA, мониторинг данных и блокчейн-аналитика являются важными инструментами регулирования, а также обеспечения соблюдения законов о борьбе с отмыванием денег.


Ранее глава Управления Чарльз Рэнделл заявил о необходимости усилить защиту потребителей, инвестирующих в криптовалюты. Вместе с этим он призвал «не удариться в крайность».


В 2020 году FCA ввело режим временной регистрации для криптовалютных компаний. Позднее ведомство продлило режим до 31 марта 2022 года на время проведения «тщательной оценки».


Напомним, в сентябре Mastercard объявила о приобретении CipherTrace, специализирующейся на отслеживании подозрительной активности в блокчейне более 900 криптовалют.


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# Экономика
По материалам: ForkLog

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