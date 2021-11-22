Canaan доставил в Казахстан 2000 биткоин-майнеров Avalon

Китайская компания Canaan отчиталась о поставке крупной партии биткоин-майнеров Avalon в Казахстан.

https://twitter.com/canaanio/status/1462704348148895747

Как сообщает CoinDesk, речь идет о 2000 устройств. В ближайшее время майнеры запустят в работу.

Сейчас общая мощность оборудования составляет 32 000 TH/s, в будущем Canaan планирует "ввести в эксплуатацию 850 000 TH/s".

В июне компания объявила об открытии центра послепродажного обслуживания и начала майнинг биткоина в Казахстане.

В третьем квартале 2021 года выручка Canaan составила рекордные $204,5 млн.

Напомним, на фоне ужесточения риторики китайских властей по отношению к майнингу криптовалют многие компании стали размещать свое оборудование в Казахстане.

По данным Центра альтернативных финансов Кембриджского университета, страна стала одним из мировых лидеров по объему вычислительных мощностей в сети биткоина.

На фоне этого в Казахстане значительно увеличилось потребление электроэнергии, в связи с чем местные власти предложили ограничивать объемы потребления майнинговых дата-центров в случае дефицита электричества.

В ноябре глава Минэнерго Магзум Мирзагалиев подчеркнул, что соблюдающие требования законодательства майнинг-фермы ограничивать не будут.