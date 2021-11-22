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ЦБ Перу приступил к работе над CBDC

ЦБ Перу приступил к работе над CBDC


Президент Центрального резервного банка Перу (BCRP) Хулио Веларде рассказал о разработке национальной цифровой валюты (CBDC) в сотрудничестве с ЦБ Индии, Сингапура и Гонконга. Об этом сообщает La Republica.


По словам Веларде, цифровая валюта Перу находится на ранней стадии разработки. Он добавил, что CBDC будет применяться только через 10 лет.


«Мы не собираемся и не будем первыми в этой отрасли, поскольку у нас нет ресурсов для противостояния рискам, но мы не хотим остаться позади», — заявил Веларде.


Глава BCRP отметил, что Перу следует за Бразилией, Мексикой и некоторыми европейскими странами в разработке CBDC.


«Я думаю, что мировая платежная система через восемь лет будет сильно отличаться от сегодняшней. Даже финансовая система, вероятно, будет совсем другой», — предположил Веларде.


Перу находится на ранней стадии внедрения криптовалют. В октябре 2021 года регуляторы страны приступили к разработке нормативных требований для контроля индустрии.


Напомним, в сентябре президент ЦБ Чили Марио Марсель рассказал о планах сформировать команду для изучения возможностей CBDC.


Центральные банки Гватемалы и Гондураса также приступили к рассмотрению вопроса интеграции национальных цифровых валют.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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