Celsius Network выделит дополнительные $300 млн на майнинг биткоин

Celsius Network проинвестирует $300 млн вдобавок к объявленным ранее $200 млн в майнинг биткоина на территории США. Об этом CEO платформы криптовалютного кредитования Алекс Машинский заявил в интервью The Block.

«Мы планируем постоянно наращивать хешрейт до конца следующего года», — сообщил он.

По словам топ-менеджера, темпы прироста объема вычислительных мощностей фирмы в ближайшие месяцы замедлятся.

Помимо покупки оборудования для добычи криптовалют, Celsius Network инвестирует в американского провайдера блокчейн-хостинга Core Scientific, майнинговую компанию Rhodium Enterprises из Техаса и пул Luxor Technologies.

По словам Машинского, в настоящий момент Celsius Network располагает 22 000 ASIC-устройствами преимущественно AntMiner S19 от Bitmain. Ранее фирма сообщила о заказе новейшей S19XP c хешрейтом в 140 TH/s, анонсированной производителем в Дубае.

Celsius Network намерена использовать добываемые биткоины в профильном бизнесе. По состоянию на начало ноября активы фирмы оценивались в $28,6 млрд.

Направление майнинга заинтересовало руководство платформы в 2020 году. С тех пор фирма успела поддержать в виде кредитования Core Scientific и Argo Blockchain.

«Мы обслуживаем майнеров, которые не хотят продавать биткоин. Мы выдаем им кредит под залог первой криптовалюты или хеш-мощности. Добываемый партнерами BTC переходит к нам в качестве обеспечения», — пояснил Машинский.

Напомним, в июне платформа криптокредитования объявила о вложении более $200 млн в майнинг биткоина на территории Северной Америки.

В октябре Celsius Network привлекла $400 млн при оценке в $3 млрд после претензий со стороны регуляторов.

В ноябре фирма приобрела специализирующийся на кастодиальных услугах стартап GK8 за $115 млн.

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