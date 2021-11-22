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Celsius Network выделит дополнительные $300 млн на майнинг биткоин

Celsius Network выделит дополнительные $300 млн на майнинг биткоин


Celsius Network проинвестирует $300 млн вдобавок к объявленным ранее $200 млн в майнинг биткоина на территории США. Об этом CEO платформы криптовалютного кредитования Алекс Машинский заявил в интервью The Block.


«Мы планируем постоянно наращивать хешрейт до конца следующего года», — сообщил он.


По словам топ-менеджера, темпы прироста объема вычислительных мощностей фирмы в ближайшие месяцы замедлятся.


Помимо покупки оборудования для добычи криптовалют, Celsius Network инвестирует в американского провайдера блокчейн-хостинга Core Scientific, майнинговую компанию Rhodium Enterprises из Техаса и пул Luxor Technologies.


По словам Машинского, в настоящий момент Celsius Network располагает 22 000 ASIC-устройствами преимущественно AntMiner S19 от Bitmain. Ранее фирма сообщила о заказе новейшей S19XP c хешрейтом в 140 TH/s, анонсированной производителем в Дубае.


Celsius Network намерена использовать добываемые биткоины в профильном бизнесе. По состоянию на начало ноября активы фирмы оценивались в $28,6 млрд.


Направление майнинга заинтересовало руководство платформы в 2020 году. С тех пор фирма успела поддержать в виде кредитования Core Scientific и Argo Blockchain.


«Мы обслуживаем майнеров, которые не хотят продавать биткоин. Мы выдаем им кредит под залог первой криптовалюты или хеш-мощности. Добываемый партнерами BTC переходит к нам в качестве обеспечения», — пояснил Машинский.


Напомним, в июне платформа криптокредитования объявила о вложении более $200 млн в майнинг биткоина на территории Северной Америки.


В октябре Celsius Network привлекла $400 млн при оценке в $3 млрд после претензий со стороны регуляторов.


В ноябре фирма приобрела специализирующийся на кастодиальных услугах стартап GK8 за $115 млн.


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# Экономика
По материалам: ForkLog

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