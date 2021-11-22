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Цены на вторичное жилье в Иркутске за месяц выросли на 7%

Квадратный метр на вторичном рынке Иркутска за месяц подорожал на 7%, за октябрь цена за «квадрат» составила 89,35 тысячи рублей. Новостройки также упали в цене, но незначительно – на 0,7%. С начала года квадратный метр в иркутских новостройках подорожал на 23%, «квадрат» на вторичном рынке стал дороже на 14%.Об этом сообщают аналитики сайта «Недвижимость Иркутской области».

В Ленинском районе в октябре цены на квартиры выросли на 10% (69,61 тысячи рублей), в Октябрьском – на 3% (101,85 тысячи рублей), в Свердловском – на 0,6% (90,17 тысячи рублей), в Куйбышевском и Кировском – на 4% (84,48 и 99,35 тысячи рублей).

Стоимость нового жилья в Иркутске в октябре выросла до 95,29 тысячи рублей за квадратный метр. Так, новостройки в Свердловском районе подорожали на 1,7% (97,40 тысячи рублей), в Куйбышевском районе – на 1,2% (97,26 тысячи рублей), в Октябрьском - на 0,3% (115,10 тысячи рублей). В Ленинском и Кировском районах цены значительно не изменились.

Предыдущая новость по этой теме:

В Иркутске на треть сократилось число сделок купли-продажи «вторички» в сентябре

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По материалам: irk

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