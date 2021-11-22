Четыре имени для представительниц слабого пола, которые могут превратить их в неудачниц

Какие имена являются самыми неудачными для представительниц слабого пола

Диана

Кира

Аврора

Светлана

У представительниц слабого пола много имен, но не все они гарантируют успех в жизни. Есть четыре имени для девочек, которые могут их превратить в неудачниц.Когда родители решают, какое имя выбрать для своей дочери, они не всегда задумываются над тем, принесет ли оно ей успех и удачу. Но дело в том, что его приятное звучание иногда не оправдывает характеристику имени.Оно образовалось от имени Богини Луны и охоты Дианы в греческой мифологии. У девочек, названных этим именем достаточно большая внутренняя сила и боевая натура, что может повлиять на семейную жизнь. Сложный и грозный характер будет отталкивать мужчину. Ей будет тяжело находить общий язык с коллегами по работе.Девочки с этим именем, обычно вырастают достаточно талантливыми и интересными людьми. Но с постоянной конкуренцией она будет задирать всем планку, поэтому с ней сможет ужиться не каждый. Если Диане что-то не понравится, она легко сможет прервать любые отношения с этим человеком, и даже с работодателем.Как правило, девочки с таким именем живут по особому принципу — «все будет по-моему, и никак по-другому». Из-за ее высоких требований к окружающим, она часто теряет отношения и друзей. Со временем она становится вечно недовольной дамой, с которой очень сложно найти общий язык. Она может и сама добиться успеха во всем, но гордыня не дает ей этого сделать.По большей мере Светланы страдают из-за большой доверчивости к окружающему миру. Она считает его намного лучше, чем он есть на самом деле. Из-за своей большой доверчивости, эгоизма и подлости окружающих она закрывается в себе и становится достаточно неприятной особой в общении. Но тем не менее Светланы могут найти себе друзей и единомышленников, которые смогут поддержать и помочь ей в трудную минуту.