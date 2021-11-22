Что случилось с героем популярного мема про борщ с капусткой и почему сегодня он выглядит так

Более 10 лет назад на территории России такое понятие, как мемы, находилось в состоянии зародыша. А если кому-то удавалось сделать удачный кадр или снять ролик, работа моментально становилась вирусной.

Таким образом однажды в сети появилось короткое виде с интервью школьника по имени Никита Литвинков. Сегодня еще многие помнят имя этого забавного парня.

Со дня, когда ролик был размещен в сети, прошло тринадцать лет, и сегодня в глазах этого молодого человека сложно рассмотреть лучики счастья, которыми он светился тогда. Мужчину пригласили на шоу «Реаниматрица» и он рассказал много интересного про свою жизнь.

Мужчина очень изменился внешне. На шоу он появился с пышной прической, в бесформенной одежде и с большим количеством различных ювелирных изделий. Однако парень заметил, что такой наряд одевает только по особым случаям.

Также стало известно, что Никита на данном этапе жизни неравнодушен к алкоголю. Он практически ни с кем не общается, так как предпочитает компанию самого себя.





«Кто-то выбирает алкоголь, чтобы сделать свою жизнь радостней, кто-то прибегает к бутылке, оказавшись в горе. А я выпиваю, потому что так хочу».





Как выяснилось, пристрастие к алкоголю появилось вовсе не внезапно – еще подростком Никита вел всевозможные праздничные мероприятия, где ему приходилось выпивать.

Несмотря на пагубное пристрастие, Литвинков остался верен своему увлечению – музыке. В последние годы мужчина работал концертмейстером. Никита смог получить ипотеку – получив квартиру, мужчина поменял постоянное место жительство, перебравшись в Электросталь. На данный момент он не имеет работы, но каким образом получает доход, парень не захотел.