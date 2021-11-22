День иконы Божией Матери «Скоропослушница» 22 ноября 2021 года: молитвы и обычаи

Вадим Карасев

Святые лики Богоматери почитаются в православном мире, и в их честь проводят особые праздники. 22 ноября в церквях и храмах пройдут службы, посвященные лику «Скоропослушница». Верующие смогут помолиться Небесам и обрести их покровительство.

Лик «Скоропослушница» считается чудотворным, и верующие приходят к святой иконе с просьбами о помощи и защите. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют провести праздничный день по церковным обычаям и вознести молитвы иконе, чтобы обрести покровительство свыше. Кроме того, священнослужители рекомендуют приобрести список с иконы в домашний иконостас, чтобы она защищала семью от любых невзгод и проблем.

Обычаи в день почитания святого лика «Скоропослушница»

Православный праздник начинается с торжественной службы, и с утра прихожане посещают храмы, чтобы поприсутствовать на общем молебне, славящем Божию Матерь. Во время молитвы просят защиты, обретения счастья и гармонии в душе.

После богослужения верующие принимают участие в крестном ходе, который возглавляет чудотворная икона. Такой обычай помогает защитить каждого, живущего на Земле, от происков зла, и подарить высшую защиту. Каждый человек может прикоснуться к святому лику, чтобы получить покровительство Божией Матери и прочитать молитву.

Священнослужители напоминают, что помолиться можно и дома, если нет возможности посетить торжественную службу. Молитвы в день праздника будут услышаны отовсюду, и если намерения чисты, то помощь свыше обязательно придет и каждое слово найдет отклик.

По обычаю в день праздника устраивают семейный обед, во время которого восхваляют Божию Матерь и Господа. В этот день отказываются от увеселительных мероприятий, просят прощения у близких за необдуманные поступки и раскаиваются в неблаговидном поведении.

Молитва лику Божией Матери в день праздника 22 ноября 2021 года

«Пресвятая Богородица, покровительница нуждающихся в защите Твоей. Услышь молитвы наши, не оставь их без ответа. Защити нас, грешных, от зла любого и от происков нечистого. Убереги нас от гнева и не дай свернуть с пути истинного. Укажи дорогу к свету и поддержи на трудном пути, очистив души наши от скверны. Аминь».

Молитва лику «Скоропослушница» об исцелении

«Божия Матерь, заступница наша и покровительница. Услышь наши искренние просьбы. Даруй нам исцеление от недугов физических и духовных, ограждай от бед и болезней близких наших и весь род человеческий. Приди, благословенная, на зов каждого, кто искренне просит о помощи. Аминь».