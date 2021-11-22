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День сыновей: история праздника и красивые поздравления

День сыновей: история праздника и красивые поздравления

В сложных условиях современного мира, есть еще один повод порадовать родных и показать им свою любовь. Ежегодно 22 ноября празднуют всемирный День сыновей. В России его стали отмечать только в прошлом году, но он уже успел полюбиться многим гражданам страны.

День сыновей и его история




Все знают о празднике, который посвящен матери и отцу, но мало кто слышал, что существует и День сына. В разных странах он отмечается в разное время. В России, где он был популяризован только в 2021 году, его решили отмечать 22 ноября.
Сам праздник пришел из США. Но за короткое время успел завоевать не только интерес граждан страны, но и любовь к этой новой традиции. Поскольку этот праздник очень молодой, то и правила его празднования устанавливает сам народ.
Отмечать День сына могут семьи, в которых есть ребенок-мальчик или представители мужского пола, ведь они тоже являются сыновьями.

По традиции в этот день не только родители выражают свою любовь и заботу о сыне. В ответ они также могут уделить внимание своим родным. Праздник имеет семейные истоки, поэтому и отмечать его принято в кругу самых близких.
Чаще всего поздравления сыновьям звучат в виде молитвы за детей и красивых картинок с пожеланиями. Но особенно они актуальны, если сын несет воинскую службу и находится далеко от родных. Выбор профессии военнослужащего или исполнение долга перед Родиной, когда юноши рискуют своей жизнью ради Отечества, заставляют родных не только гордиться своим ребенком, но и переживать о его будущем.

Поздравления с Днем сына



Добрый семейный праздник – День сыновей или День сына – ежегодно отмечается 22 ноября. Если следовать американской традиции, то поздравления звучат в виде молитвы Всевышнему о сыне:
«Создай, Господи, чистое сердце у моего сына, и да обновится в нем правильный дух. Позволь моему сыну быть бесстрашным. Никогда не оставляй его. Пусть мой сын покажет другим пример любви к человечеству».


Православные христиане верят, что молитва о сыне является сильным оберегом для ребенка и поможет ему избежать неудач и бед.
Поздравить с Днем сына можно с помощью HD-изображений, цитат, поздравлений, GIF-картинок, чтобы очередной раз напомнить ребенку о своей любви и заботе.

Очень популярны также поздравления в виде фотографий с сердечными лаконичными надписями, которые порадуют ваших сыновей в этот день.

Подарки на День сына




Если ваш сын или сыновья живут близко, то этот праздник является прекрасным поводом, чтобы собраться за семейным ужином и порадовать родных любимыми блюдами. В качестве подарка можно выбрать небольшое украшение-оберег в виде ладанки или крестика. Также подойдут другие аксессуары к одежде.
Выбирая подарок, следует помнить об увлечениях вашего сына.

Как сувенир, в этот день выбирают именные подарки в виде кружки с фото, рамки с фотоколлажом с семейными снимками, футболки с надписями, электронные аксессуары к телефону или ноутбуку. Но следует помнить, что никакой подарок не заменит полноценное общение и любовь вашему ребенку, даже если он уже вышел из детского возраста.
# Общество
По материалам: RSUTE

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