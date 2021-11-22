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Dogeсoin обошел биткоин и Ethereum по поисковым запросам в США

Dogeсoin обошел биткоин и Ethereum по поисковым запросам в США


Dogecoin оказалась наиболее популярной криптовалютой по поисковым запросам в 23 штатах США, согласно исследованию The Advisor Coach. На второй (10 штатов) и третьей (восемь) строчке расположились биткоин и Ethereum, пишет Business Insider.


Аналитики объяснили лидерство DOGE вниманием Илона Маска к активу. В мае CEO Tesla предложил пользователям проголосовать за вариант приема платежей в Dogecoin. До этого миллиардер сообщил, что в 2022 году SpaceX запустит к Луне спутник Doge-1. По его словам, миссия полностью оплачена мем-криптовалютой. 


На момент написания, снижение котировок Dogecoin от ATH превысило 70%. C начала года актив подорожал на 20 170%, согласно CoinGecko.


На четвертом месте в рейтинге The Advisor Coach оказался клон Dogecoin – Shiba Inu. Он опередил прочие криптовалюты в таких штатах, как Нью-Йорк, Техас, Калифорния, Вашингтон, Невада и Северная Каролина.


Данные: The Advisor Coach.

Напомним, 16 ноября неизвестный пользователь приобрел Shiba Inu на сумму около $8,3 млн. 


Ранее ForkLog сообщал, что один из ранних инвесторов Shiba Inu, вложивший в актив $8000 в августе 2020 года, уже стал мультимиллиардером.


https://forklog.com/milliardy-na-sobakah-skolko-zarabotali-investory-shibainu/


# Экономика
По материалам: ForkLog

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