Dogeсoin обошел биткоин и Ethereum по поисковым запросам в США

Dogecoin оказалась наиболее популярной криптовалютой по поисковым запросам в 23 штатах США, согласно исследованию The Advisor Coach. На второй (10 штатов) и третьей (восемь) строчке расположились биткоин и Ethereum, пишет Business Insider.

Аналитики объяснили лидерство DOGE вниманием Илона Маска к активу. В мае CEO Tesla предложил пользователям проголосовать за вариант приема платежей в Dogecoin. До этого миллиардер сообщил, что в 2022 году SpaceX запустит к Луне спутник Doge-1. По его словам, миссия полностью оплачена мем-криптовалютой.

На момент написания, снижение котировок Dogecoin от ATH превысило 70%. C начала года актив подорожал на 20 170%, согласно CoinGecko.

На четвертом месте в рейтинге The Advisor Coach оказался клон Dogecoin – Shiba Inu. Он опередил прочие криптовалюты в таких штатах, как Нью-Йорк, Техас, Калифорния, Вашингтон, Невада и Северная Каролина.

Данные: The Advisor Coach.

Напомним, 16 ноября неизвестный пользователь приобрел Shiba Inu на сумму около $8,3 млн.

Ранее ForkLog сообщал, что один из ранних инвесторов Shiba Inu, вложивший в актив $8000 в августе 2020 года, уже стал мультимиллиардером.

https://forklog.com/milliardy-na-sobakah-skolko-zarabotali-investory-shibainu/



