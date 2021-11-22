Дома на 25 улицах Ленинского района остались без света из-за аварии на сетях

Авариное отключение электроснабжения произошло в Ленинском районе Иркутска. Без света остались жители домов на 25 улицах, сообщается на странице во «ВКонтакте» «Иркутской электросетевой компании».

Отключение произошло в 12:59. Без света осталась часть домов на улицах Баумана, Вавилова, Владимирского, Орджоникидзе, Павла Красильникова, Рабоче-крестьянская, Розы Люксембург, Севастопольская, Софьи Ковалевской, Щербакова, Ярославского, 1-й Советский, с 5-го по 13-й Советский, 16-й Советский, 17-й Советский, Западный, 3-й Западный, 4-й Западный переулки.

Бригада Южных электрических сетей направлена для определения и устранения причины отключения. Ориентировочное время восстановления электроснабжения – 17:30.