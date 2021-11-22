Екатерина Климова воссоединилась с Игорем Петренко на 15-летии сына Матвея

43-летняя актриса Екатерина Климова поделилась видео со дня рождения старшего сына Матвея, на котором запечатлена вся семья артистки и отец именинника, 44-летний Игорь Петренко. Известная актриса и многодетная мама Екатерина Климова поделилась с поклонниками своей радостью. Старшему сыну, рожденному во втором браке Климовой с Игорем Петренко, исполнилось уже 15 лет. Отец именинника также приехал к нему, чтобы лично поздравить с днем рождения. Бывшим супругам удалось сохранить дружеские отношения, и Екатерина Климова никогда не препятствует встречам Игоря Петренко с их сыновьями.Игорь Петренко с сыновьями Екатерина показала, как прошел день рождения их с Петренко старшего сына. Сюрпризы для Матвея начались с самого утра. Проснувшись, именинник спустился по лестнице на первый этаж их загородного дома, где его уже поджидали любимые родственники. Екатерина в домашнем халате и тапочках вручила Матвею торт, украшенный зажженными свечами. 6-летняя Белла, встретила брата в нарядном платье с одним рукавом и разноцветным подолом и вручила подарок в яркой упаковке. Бабушка обняла и поцеловала внука-именинника. А 19-летняя Елизавета, вручила Матвею большой белый пакет. Именинника также поздравил брат Корней. Игорь Петренко не пропустил день рождения сына и отпраздновал его вместе с Екатериной Климовой и остальными членами ее дружной семьи. Экс-супруги сохранили дружеские отношения, несмотря на тяжелый развод. Климова после расстования с Игорем вышла замуж за Гелу Месхи, но и этот брак потерпел крах.Екатерина Климова и Игорь Петренко с сыном Матвеем Кстати, Месхи сейчас участвует в шоу «Ледниковый период». А Петренко снова удачно женился на актрисе Кристине Бродской. Пара воспитывает троих дочерей.Екатерина Климова с мамой и детьми и Игорь Петренко «У вас отчаянно красивый сын 👏👏👏 очень душевная семья 😍😍 прекрасные традиции 😍 а, вы замечательная ❤️ счастья бесконечного 🤗🤗🤗», «Какая прекрасная всё-таки пара были Екатерина с Петренко. Дети просто красавцы. Какая сильная женщина 👏👏👏», «Как важен папа для мальчиков!!❤️ С гордостью обнимает отца😍», «Сынок взял самое лучшее от отца и матери. Сразу скажешь, что этот красавчик сын Петренко и Климовой», «Такой классный взрослый сын! С днём рождения!!! Пусть в жизни все получится!!» — высказались пользователи в комментариях.