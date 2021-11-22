Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Глава ФНС России: мы плотно занимаемся рынком криптовалют

Глава ФНС России: мы плотно занимаемся рынком криптовалют


Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ в настоящее время активно изучает рынок криптовалют, заявил глава ведомства Даниил Егоров в интервью РБК.


"Мы сейчас достаточно плотно занимаемся этим рынком, понимая, что эта система расчетов может создать достаточно существенную эрозию для налоговой базы", - сказал он.


Глава ФНС отметил, что технологии анонимизации могут использоваться для ухода от налогов, но участники цифрового пространства все равно оставляют следы. 


Егоров заявил о необходимости декларирования "точек и объемов расчета как ключевыми стейкхолдерами любых таких систем, так и пользователями".


Напомним, в феврале Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о налогообложении операций с криптоактивами.


https://forklog.com/yurist-obyasnil-kak-zakonoproekt-po-nalogooblozheniyu-kriptovalyut-otrazitsya-na-ih-vladeltsah/

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, принятие законопроекта движется медленно из-за "вопросов о сущностных категориях", возникших у регуляторов. 


СМИ сообщали, что ЦБ и Минфин не могут договориться о доступе налоговых органов к банковским счетам для контроля за криптовалютными операциями, однако в министерстве заверили, что разногласий нет.

# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

Более 2 тысяч участников объединила Международная научно-практическая конференция «От научных исследований к образовательной политике»
Более 2 тысяч участников объединила Международная научно-практическая
С 22 по 28 ноября в 24 регионах РФ для школьников проведут экскурсии на тему искусственного интеллекта
С 22 по 28 ноября в 24 регионах РФ для школьников проведут экскурсии
Жених не поверил своим глазам и расплакался, когда вышла невеста, ведь этого не должно было произойти
Жених не поверил своим глазам и расплакался, когда вышла невеста,
Консультант по развитию аэропорта Иркутска устранил нарушения контракта после вмешательства прокуратуры
Консультант по развитию аэропорта Иркутска устранил нарушения
Цены на вторичное жилье в Иркутске за месяц выросли на 7%
Цены на вторичное жилье в Иркутске за месяц выросли на 7%
Полицейские задержали иркутянина, подозреваемого в убийстве и сожжении тела своего брата
Полицейские задержали иркутянина, подозреваемого в убийстве и
Дома на 25 улицах Ленинского района остались без света из-за аварии на сетях
Дома на 25 улицах Ленинского района остались без света из-за аварии
Иркутские врачи рассказали об особенностях вакцинации от COVID-19 беременных и кормящих женщин
Иркутские врачи рассказали об особенностях вакцинации от COVID-19
​​Токен Crypto.com обновил исторический максимум на отметках выше $0,75
​​Токен Crypto.com обновил исторический максимум на отметках выше
Банк OCBC в Сингапуре рассмотрит запуск биткоин-биржи
Банк OCBC в Сингапуре рассмотрит запуск биткоин-биржи
Глава ФНС России: мы плотно занимаемся рынком криптовалют
Глава ФНС России: мы плотно занимаемся рынком криптовалют
NFT-платформа Quidd от Animoca Brands привлекла $5 млн
NFT-платформа Quidd от Animoca Brands привлекла $5 млн

Топ на сегодня

У годовалого сына Евгения Плющенко собаки украли вкусняшку (видео)
У годовалого сына Евгения Плющенко собаки украли вкусняшку (видео)
Как понять, что человек — твоя судьба: 8 важных знаков
Как понять, что человек — твоя судьба: 8 важных знаков
На The Game Awards покажут новый трейлер сериала по Halo
На The Game Awards покажут новый трейлер сериала по Halo
Президент Болгарии в ответ на протесты Украины снова назвал Крым российским
Президент Болгарии в ответ на протесты Украины снова назвал Крым
Модная битва: Жанель Монэ против Ирины Чайковской
Модная битва: Жанель Монэ против Ирины Чайковской

Еще по теме

Аксаков рассказал, когда может быть принят законопроект об обращении криптовалют
Госдума предотвратит уход от налогов через криптовалюты
Аксаков: Госдума обсудит регулирование криптовалют в феврале
Банкам могут разрешить использовать биометрические данные россиян