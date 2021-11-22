Глава ФНС России: мы плотно занимаемся рынком криптовалют

Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ в настоящее время активно изучает рынок криптовалют, заявил глава ведомства Даниил Егоров в интервью РБК.

"Мы сейчас достаточно плотно занимаемся этим рынком, понимая, что эта система расчетов может создать достаточно существенную эрозию для налоговой базы", - сказал он.

Глава ФНС отметил, что технологии анонимизации могут использоваться для ухода от налогов, но участники цифрового пространства все равно оставляют следы.

Егоров заявил о необходимости декларирования "точек и объемов расчета как ключевыми стейкхолдерами любых таких систем, так и пользователями".

Напомним, в феврале Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о налогообложении операций с криптоактивами.

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По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, принятие законопроекта движется медленно из-за "вопросов о сущностных категориях", возникших у регуляторов.

СМИ сообщали, что ЦБ и Минфин не могут договориться о доступе налоговых органов к банковским счетам для контроля за криптовалютными операциями, однако в министерстве заверили, что разногласий нет.