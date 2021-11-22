Главврач ИГОДКБ Юрий Козлов представил депутатам ЗC проект создания Научно-практического центра

Проект создания научно-практического центра на базе Иркутской государственной областной детской клинической больницы представил депутатам Законодательного собрания Иркутской области главный врач Юрий Козлов. Перспективы развития учреждения здравоохранения обсуждали на выездном совещании ЗС, под председательством спикера областного парламента Александра Ведерникова, В нем, кроме депутатов ЗС, приняли участие врачи больницы, зарубежные партнеры, представители общественных организаций.

Глава медицинского учреждения рассказал, что центр будет представлять собой научно-образовательное поле, в которое включат пациентов, врачей и ученых. Предлагается выделить внутри структуры больницы научный блок под кураторством заместителя главного врача. В блоке планируют создать научные центры по различным профилям, включая кардиологию, онкологию, орфанные заболевания и другие. За каждое направление будет отвечать научный сотрудник. Договоренность о привлечении научных кадров из вузов и научных организаций уже достигнута. По мнению Юрия Козлова, такой подход позволит создать прорыв в лечении многих заболеваний детей, а также сформировать экспертный центр, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Иркутской области.

Кроме того, при больнице планируется создать визит-центр. Как рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи ИГОДКБ Симон Полоян, в визит-центре будут размещены немедицинские службы: пресс-центр, справочный стол, а также интерактивная карта, которая позволит пациенту при первом визите ознакомиться со структурой больницы и определить свой маршрут. Визит-центр также предотвратит посещение больницы гражданами, которые не являются пациентами, что позволит минимизировать контакты с пациентами в целях охраны их здоровья.

На совещании также выступили представители общественной организации «Клуб друзей больницы», которые рассказали о своем опыте работы по созданию более комфортных условий пребывания в лечебном учреждении для детей, их родителей и врачей. В частности, о реализации проектов по приобретению кресел-кроватей для родителей госпитализированных детей, развивающих досуговых наборов для детей из детских домов и так далее.

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников от имени депутатского корпуса поблагодарил Юрия Козлова и коллектив больницы за их труд. Спикер также выразил уверенность в том, что совместными усилиями все проекты по развитию больницы будут реализованы. Депутаты также осмотрели все корпуса больницы и ее территорию и ознакомились с планами перспективного развития учреждения.