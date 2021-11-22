Гороскоп Павла Глобы на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года

Вадим Карасев

Наступает завершающий этап ноября. Павел Глоба рассказал о том, что нас ждет в последнюю полноценную неделю месяца, а также дал советы о том, как можно пережить возможные невзгоды.

Сказать «спасибо» стоит порталу Woman’s day, который поделился с нами советами астролога. В целом неделя может считаться довольно благоприятной, но для каждого из нас она будет по-своему хорошей и сложной. Не унывайте, чтобы не терять продуктивности и удачи.

Овен

У Овнов начинается время, когда они должны сами позаботиться о своем хорошем настроении. Важно находиться в приятных местах, общаться с приятными людьми и заниматься теми делами, которые доставляют удовольствие. Это отличное время для путешествий, поездок, отпуска. Всем, кто находится в отношениях, важно проводить как можно больше времени с любимым человеком. Одиноким Овнам в процессе поисков отношений стоит пользоваться так называемым кодом любви. Что касается работы, то сейчас отличный момент для деловых переговоров.

Телец

На этой неделе Тельцы будут лишены финансовой удачи, но если им очень захочется повысить свои доходы. Они могут воспользоваться сильным обрядом на привлечение денег. При этом им нельзя будет сидеть без дела. Попытки увеличить доходы могут не увенчаться успехом, поэтому Тельцам лучше сфокусироваться на сфере любви, на своей семье и второй половинке. Большие успехи ожидают и тех, кто находится в поисках любви или просто хочет развлечь себя мимолетным романом. Тельцы окажутся в центре внимания, так что им не составит особого труда получить то, чего они хотят.

Близнецы

Близнецам большую осторожность стоит проявлять в финансовой сфере. На работе может произойти нечто неприятное, причем доказать начальству что-то будет крайне непросто. Есть вероятность, что всех собак спустят именно на Близнецов, поэтому людям данного Знака лучше не ошибаться. Некоторые неурядицы могут появиться и в общении с близкими людьми, со второй половинкой. Именно поэтому нужно держать себя в руках и привлекать в жизнь позитивные мысли. Это будет сложная неделя, но Близнецы смогут обойти стороной неурядицы, если будут чуточку осмотрительнее.

Рак

У Раков неделя начнется не с самой приятной ноты. 22, 23 и 24 ноября можно считать самыми сложными днями. В эти дни может начаться черная полоса в любви. Всем тем, у кого она уже идет, можно воспользоваться семью способами справиться с одиночеством. Павел Глоба советует Ракам как можно больше времени уделять близким людям, общению со второй половинкой и делам по дому. К сожалению, в начале недели и финансовая сфера потеряет стабильность. К счастью, с 25 числа Ракам удастся перестать быть отстающими, ведь ночные светила начнут им активно помогать.

Лев

Львов на этой неделе Вселенная может начать испытывать самыми разными способами. Подобное происходит, обычно, по четырем причинам, но в этот раз виноваты во всем будут звезды. Не нужно посвящать все свое время работе. Астролог советует Львам полностью посвятить себя любовным делам. Это идеальное время для завершения изживших себя отношений или для поисков новой второй половинки. Рабочий процесс на время приостановится, в чем, опять-таки, будут виноваты ночные светила. С 22 по 28 число не стоит переутомляться.

Дева

Новая неделя для Дев начнется с позитивной ноты. К сожалению, даже в самые благоприятные дни Девам не стоит планировать важные дела. Лучше посвятить время отдыху, развлечения и решению привычных задач. Эта неделя совершенно не подходит для решения вопросов, связанных с недвижимостью, дорогостоящих покупок. Новые дела рискуют начаться не так, как того хочется Девам, поэтому лучше сначала завершить всё начатое ранее. Если вдруг в середине недели Дев настигнет усталость, побороть ее поможет специальная медитация.

Весы

У Весов есть очень большие шансы преуспеть в том, что они любят больше всего на свете. 25 и 26 ноября — самые опасные дни, в которое всё может пойти наперекосяк. Чтобы вырваться из лап проблем в подобной ситуации, можно воспользоваться тремя методами борьбы с черной полосой. Эта неделя отлично подойдет для путешествий, поездок делового и личного характера. Полезными будут новые знакомства и неформальные встречи с коллегами, партнерами по бизнесу. Также звезды в значительной степени укрепят физическую выносливость Весов.

Скорпион

Скорпионам стоит пристально следить за здоровьем и укреплять свою энергетику. В этом им помогут лучшие согревающие напитки. Также полезными станут прогулки на свежем воздухе, смена обстановки. Период с 22 по 28 ноября — идеальное время для покупок, финансовых вложений, расширения бизнеса. Всем одиноким представителям Знака будет улыбаться большая удача в амурной сфере, особенно в период с 22 по 24 ноября. Всем, кто уже состоит в отношениях, желательно все свободное время посвящать любимому человеку. Это должно укрепить союз.

Стрелец

Финансовая сфера для Стрельцов станет самой важной на текущей неделе. Им стоит заниматься бизнесом и работой, совершать дорогостоящие приобретения. Полезными станут камни для привлечения денег. Павел Глоба советует не ждать у моря погоды, а действовать. В принципе, Стрельцы в этом больше спецы, так что проблем с мотивацией быть не должно. Всем одиноким представителям Знака не стоит тратить время на людей, которые не отвечают взаимностью на приятные поступки или слова. В принципе, можно и вовсе перестать заниматься амурными делами, полностью отдав себя работе.

Козерог

У каждого Знака Зодиака свои жизненные принципы. На этой неделе Козероги смогут понять, насколько их принципы правильны или, наоборот, ошибочны. Это отличное время для духовного просветления и развития, самоанализа. Активность в финансовой и рабочей сферах лучше немного приостановить. Одиноким Козерогам астролог рекомендует пока перестать знакомиться с новыми людьми, либо быть осторожными, поскольку доверять можно лишь самым близким. Также не стоит перекладывать свою ответственность на близких. Это может стать причиной большой ссоры.

Водолей

Водолеи будут очень быстро уставать, особенно в самые неблагоприятные дни недели, когда звезды с планетами будут в диссонансе: 25 и 26 ноября. Нужно максимально осторожно тратить свое время, силы и деньги. Чтобы быстро восстановить утраченные силы, стоит воспользоваться соответствующими советами экспертов. Очень сильно улучшится настроение у тех, кто сможет раздать долги. Также положительные эмоции ожидают всех, кто будет много общаться с друзьями, родственниками, посвящать себя семье и второй половинке.

Рыбы

У Рыб на этой неделе возможно появление сложных жизненных ситуаций. Найти их них выход им помогут три эффективных способа. Любые усилия, приложенные к решению проблем, не останутся незамеченными начальством и партнерами по бизнесу. Рыбы, которые не будут лениться, окажутся на финансовом Олимпе. Их ждут повышения и продвижение по карьерной лестнице. Совмещать работу и любовь будет крайне непросто, поэтому в начале недели придется сделать выбор. Рыбы не раз могут встретиться с дилеммами в эти семь дней, так что придется запастись терпением.