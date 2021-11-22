Гоша Куценко заявил, что его не пускают на Первый канал

Актер и певец Гоша Куценко признался, почему оказался в черном списке Первого канала. Еще два года назад, рассуждая о своей карьере, артист рассказал, что на Первом канале внесен в черный список. Долгое время никто не мог понять, из-за чего. Но в недавнем интервью актер признался — во всем виноват он сам. «Меня приглашали в различные шоу, но я сразу отказывался. И, в общем, как-то так случилось, и я остался без работы на ведущем канале. Это длится уже более 10 лет. И для меня, конечно, как артиста, это чувствительный удар», — сказал Куценко в беседе с Тиной Канделаки в рамках проекта «Специальный гость» для канале RTVI.Гоша Куценко Дело в том, что Гоша не только не снимается в сериалах для главной кнопки, его больше не приглашают и в различные музыкальные шоу, которых на Первом великое множество. А ведь у него есть большая сольная программа, с которой актер гастролирует по России. Напомним, впервые публично о проблемах 54-летний актер заговорил в интервью с Ириной Шихман. Тогда он заявил о конфликте, который сказался на его востребованности в профессии. «Первый канал делает, действительно, качественный, дорогой продукт. Когда мне исполнилось 50 лет, меня вырезали из всех передач. А мне хотелось, чтобы меня поздравили у Урганта в программе, например. Так что у них я заблокирован», — признался Куценко. Что делать в такой ситуации, не совсем понятно, тем не менее, у актера много другой работы. Он активно снимается для других каналов, появляется в стриминговых проектах, а также играет в антрепризе.