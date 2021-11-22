Грузия выслала украинских правозащитников, прилетевших защищать Саакашвили

Вадим Карасев

Официальный Тбилиси выслал украинских правозащитников Веру Ястребову и Павла Лисянского. Они прилетели, чтобы провести ряд одиночных пикетов в поддержку Михаила Саакашвили — гражданина Украины и экс-президента Грузии.

Ястребова сообщила в Facebook подробности произошедшего: планировалось провести пикеты под тюрьмой, где содержится политик, и возле особняка Бидзины Иванишвили. Бизнесмена она назвала "смотрящим [от] России над Грузией".

После прилета нас сразу задержали представители грузинских спецслужб. У нас забрали документы, допросили, а затем 3,5 часа просто держали в неведении. Затем под конвоем нас посадили на самолет и отправили в Украину.

Правозащитница добавила, что ей не раскрыли причину депортации, а также не вернули ее чемодан. Она уже пожаловалась на поведение грузинских властей омбудсмену Верховной рады по правам человека Людмиле Денисовой. Самой Денисовой недавно тоже было отказано в посещении Саакашвили.

Экс-президент был задержан 1 октября после того, как вернулся на родину и записал два видео из Батуми с призывом к оппозиции идти маршем на Тбилиси. Спикер парламента Каха Кучава напомнил, что политик, имеющий украинское гражданство, таким образом нарушил конституцию, запрещающую вмешательство иностранцев в выборы, которые прошли 2 октября. На родине бывший президент преследуется по нескольким статьям уголовного кодекса.

Как сообщал Ruposters, ранее президент Грузии пообещала, что никогда не помилует Саакашвили, а премьер-министр напомнил ему о праве на самоубийство. Также власти не намерены выслушивать позицию Украины по этому вопросу.