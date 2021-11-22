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Invesco объяснила отказ от биткоин-ETF регуляторными ограничениями

Invesco объяснила отказ от биткоин-ETF регуляторными ограничениями


Одна из крупнейших американских инвесткомпаний Invesco объяснила отказ от запуска биржевого фонда (ETF) на базе биткоин-фьючерсов регуляторными ограничениями, которые сделали бы инструмент слишком дорогостоящим для инвесторов. Об этом сообщает Financial Times.


«Мы считали, что фьючерсы Чикагской товарной биржи станут крайне эффективным элементом портфеля. Но мы никогда не думали, что они будут эффективны, составляя 100% продукта», — пояснила глава ETF и индексных стратегий Invesco Анна Палья.


В компании считают, что корзина должна включать саму криптовалюту, фьючерсы, свопы и частные фонды для защиты инвесторов от истощения ликвидности.


«Мы провели ряд симуляций, в ходе которых стоимость переноса фьючерсов составила 60–80 базисных пунктов в месяц. Мы говорим о серьезных числах, 5–10% в годовом выражении», — добавила Палья.


В Invesco напомнили, что подали заявку на запуск биткоин-ETF в течение суток после того, как глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер сообщил о необходимости соответствия документов закону от 1940 года об инвестиционных компаниях.


https://forklog.com/chto-takoe-bitkoin-etf/

15 октября SEC «молчаливо» одобрила заявку на ETF на базе биткоин-фьючерсов от компании ProShares. Запущенный 19 октября фонд показал второй по торговой активности дебют.


Напомним, в октябре SEC одобрила фьючерсные биткоин-ETF от VanEck и Valkyrie Investments.


В ноябре криптолендинговая платформа BlockFi подала заявку на запуск спотового биржевого фонда на базе первой криптовалюты в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года. Ранее SEC отложила решение по аналогичному ETF от Valkyrie Investments.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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