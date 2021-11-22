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Ирина Понаровская призналась, что она перенесла инсульт

Ирина Понаровская призналась, что она перенесла инсульт
Певица Ирина Понаровская рассказала, что для передвижения использовала ходунки. Артистка поделилась с публикой редкими откровениями о своей жизни. Артистка много лет не выходила на сцену и лишь недавно вернулась к концертной деятельности. Многие были уверены, что певица вернулась в Россию ради заработка. Якобы она много денег тратит на пластику и жизнь за границей. Как оказалось, пауза в карьере Понаровской на самом деле была связана с проблемами со здоровьем. По её словам, она перенесла микроинсульт, а после боролась с последствиями недуга. Ирина Витальевна утверждает, что полгода не могла самостоятельно передвигаться. «Я очень сильно болела, ходила полгода с ходунками, у меня был микроинсульт. Этого никто не знал и слава Богу!», — призналась Понаровская в YouTube-шоу «А поговорить?» с Ириной Шихман.
Ирина Понаровская Как утверждает певица, никто не знал о её болезни. На фоне случившегося у неё появились проблемы с лицом и слухом. Исполнительница рассказывает, что находилась в удручающем состоянии, но об этом никто не знал. «То, что у меня половина лица вообще не работала, этого никто не видел. У меня все лицо было опущено вниз и одно ухо оглохло», — добавила Понаровская. Стоит отметить, что Понаровская прежде никогда не рассказывала, что у неё были такие проблемы со здоровьем. По её мнению, случилось это из-за сильного стресса, который она испытывала на работе и в жизни. Кстати, Ирина Витальевна подчеркнула, что пока она проходила реабилитацию никто из коллег даже не поинтересовался, как она себя чувствует.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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