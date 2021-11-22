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Иркутская область заняла 20-е место среди регионов России по уровню зарплат

Иркутская область заняла 20-е место среди регионов России по уровню зарплат

Иркутская область заняла 20-е место среди 85 регионов России в рейтинге по уровню зарплат. Рейтинг составлен аналитиками РИА Новости по итогам 12 месяцев с августа 2020-го по август 2021 года.

Согласно исследованию, самые распространенные зарплаты в регионе варьируются от 25 до 55 тысяч рублей в месяц и почти равны общероссийскому диапазону (22–54 тысячи рублей). Доля работающих с зарплатой больше 100 тысяч рублей составила 7,4%, а с зарплатой ниже 15 тысяч рублей — 2,1%.

Самые высокие зарплаты оказались в Чукотском, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, Магаданской области и Москве. Там каждый пятый житель зарабатывает более 100 тысяч рублей, в то время как средняя зарплата по стране варьирует от 22 до 54 тысяч.

Предыдущая новость по этой теме:

Иркутск занял 15-е место среди 100 городов России по уровню зарплат

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По материалам: irk

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