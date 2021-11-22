Иркутские врачи рассказали об особенностях вакцинации от COVID-19 беременных и кормящих женщин

Заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Иркутского городского перинатального центра (ИГПЦ) Герман Абраменко и заведующая женской консультации ИГПЦ Елена Дудик во время прямого эфира во «ВКонтакте» рассказали об особенностях вакцинации от коронавируса беременных и кормящих женщин. По данным медиков, на сегодня в учреждении из 700 беременных женщин 24 заражены COVID-19.

Беременным женщинам можно проводить вакцинацию или ревакцинацию после 22-й недели беременности. Кормящим мама рекомендуется вакцинироваться со второго месяца после родов. Женщины, которые находятся в группе риска, имеют заболевания легких, сердца, ожирение, сахарный диабет, артериальную гипертензию и прочие хронические заболевания должны вакцинироваться в обязательном порядке.

Герман Абраменко:

— Беременность сама является иммунодефицитным состоянием, поэтому коронавирусная инфекция плодотворно ложится на это состояние, вызывая нарушения со стороны матери и со стороны плода. Если раньше были исследования, где говорилось, что плоду не передается вирус, то сейчас есть подтверждения, что плоду инфекция передается. После 22-й недели у беременной женщины устанавливается плацентарный барьер, который не позволяет инфекции проникнуть к ребенку.

Для женщин, которые планируют беременность, вакцинацию стоит пройти за два месяца до начала планирования. «У нас в ИГПЦ есть кабинет планирования семьи. Женщины туда приходят для прегравидарной подготовки. Те, кто идет на программу ЭКО, мы также активно прививаем женщин двумя компонентами. Сейчас на процедуру ЭКО без вакцинации не принимают», — отметила Елена Дудик.

Прививочная кампания для беременных стартовала в Иркутской области в конце августа 2021 года. Иммунизацию будущим мам проводят только «Спутником V».

В Иркутскую область поступило 52 800 доз вакцины «Спутник Лайт»

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