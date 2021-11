Эксклюзивную для Xbox игру DEATH BY CUBE в России можно купить за 10 рублей





На прошлой неделе компания Microsoft сообщила, что больше 70 игр добавляют в программу обратной совместимости на Xbox One и Xbox Series X | S. Одна из этих игр — DEATH BY CUBE.

DEATH BY CUBE – это игра издательства Square Enix, выпущенная в 2010 году на Xbox 360. Это эксклюзив Xbox 360, на других платформах игра не появлялась. Игра представляет собой сайд-скролл шутер, в котором предстоит уничтожать врагов за робота, перемещаясь и стреляя.

Игра DEATH BY CUBE сейчас в России доступна по максимально низкой цене. Стоимость проекта в Microsoft Store в магазине игр Xbox 360 составляет всего 14 центов (около 10 рублей) – ссылка на страницу в магазине. Стоимость этой же игры DEATH BY CUBE в новом магазине Xbox составляет в России 99 центов – ссылка на страницу в магазине. Отметим, что в США стоимость DEATH BY CUBE — $9,99.





Ниже можно посмотреть геймплей DEATH BY CUBE:

