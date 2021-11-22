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Экземпляр первого издания Конституции США стал самым дорогим в истории текстом, проданным на аукционе

Экземпляр первого издания Конституции США стал самым дорогим в истории текстом, проданным на аукционе

Аукционный дом Sotheby’s продал экземпляр первого издания Конституции США за 43,2 миллиона долларов. Выигравшая ставка более чем вдвое превысила предпродажную оценку от 15 до 20 миллионов долларов. В результате Конституция США стала самым дорогим текстом, проданным на аукционе. Предыдущий рекорд принадлежал «Лестерскому кодексу» — рукописи Леонардо да Винчи, купленной Биллом Гейтсом на аукционе Christie’s в 1994 году за 30,8 миллиона долларов.

Первое издание Конституции было выпущено исключительно для делегатов Конституционного собрания и членов Континентального конгресса в 1787 году. После окончания конгресса многие экземпляры использовались на съездах штатов во время голосования по ратификации федеральной конституции. Часть экземпляров была передана в типографии, чтобы изготовить копии для местного распространения. Тираж первого издания насчитывал около 500 экземпляров, из которых сохранились только тринадцать. Одиннадцать из них находятся в государственных собрания, и только два, включая проданный теперь Sotheby’s, принадлежат частным лицам. Прежним владельцем данного экземпляра был застройщик и коллекционер С. Ховард Голдман, купивший его в 1988 году за 165 000 долларов. Он умер в 1997 году, завещав свое собрание жене, Дороти Таппер Голдман. Теперь было принято решение продать экземпляр. Вырученные деньги пойдут в фонд Дороти Голдман, который, согласно Sotheby’s, занимается «продвижением понимания нашей демократии и того, как действия всех граждан могут иметь значение».

Покупателем стал генеральный директор инвестиционной группы Citadel Кеннет Гриффин. Он планирует предоставить документ Музею американского искусства Кристалл-Бриджес в Бентонвилле (Арканзас) для бесплатной публичной выставки. «Конституция США — это священный документ, в котором закреплены права каждого американца и всех тех, кто стремится им стать, — говорится в заявлении Гриффина. — Вот почему я намерен обеспечить, чтобы этот экземпляр нашей Конституции был доступен всем американцам».

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По материалам: polit.ru

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