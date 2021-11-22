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Юрий Шевчук выступил в защиту общества "Мемориал", которое хотят ликвидировать

Юрий Шевчук выступил в защиту общества "Мемориал", которое хотят ликвидировать

Лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук выступил с обращением в Московский городской суд в защиту общества "Мемориал" (по решению Минюста России включено в реестр НКО, выполняющих функции "иностранного агента"), которое исследует тему политических репрессий и занимается правозащитной деятельностью.

Текст его обращения был опубликован сегодня в телеграм-канале Николая Подосокорского. В нем Шевчук рассказал о важной роли общества, основываясь на личном опыте.

Я на своем личном опыте знаю, как важна работа "Мемориала". Мой самый тяжелый концерт случился в 1996 году в Грозном, во время первой чеченской кампании. Сотрудники правозащитного центра "Мемориал" тогда тоже были там, помогая спасать пленных. Мой дед Сосфен Иванович Шевчук внесен в базу данных "Международного Мемориала". Его расстреляли в ноябре 1937-го, реабилитировали в 1956-м. Моему отцу и мне так и не удалось отыскать его могилу, но благодаря сотрудникам красноярского "Мемориала" мы смогли найти документы по его делу,

— написал музыкант.


Юрий Шевчук

Напомним, что 11 ноября Генпрокуратура РФ подала иск о ликвидации внесенного в реестр НКО-иноагентов международного общества "Мемориал". В качестве причины указывается "систематическое нарушение законодательства об иностранных агентах". 23 ноября Мосгорсуд должен начать подготовку по иску, после будет определено, когда дело будет рассмотрено по существу.

Новость вызвала большой общественный резонанс. В поддержку "Мемориала" ранее уже высказались экс-президент СССР Михаил Горбачев и главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов (оба также являются лауреатами Нобелевской премии мира). Обращение к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой отправил бывший советский диссидент и экс-депутат Кнессета Натан Щаранский. В Москве также прошли акции в поддержку "Мемориала". 17 ноября в сети также появилось открытое письмо деятелей культуры в поддержку общества, которое подписали многие известные люди, в том числе Стивен Фрай, Том Стоппард, Юрий Норштейн, Владимир Познер, Леонид Ярмольник, Андрей Макаревич, Чулпан Хаматова, Елена Коренева, Виктор Шендерович и многие другие.

Я ощущаю эту связь времен, когда слышу, что еще одного человека внесли в списки современных политзаключенных, — потому что его преследуют за то, что он верит в свое право на свободу собраний и мнений. У нас еще остается надежда, потому что решение должен принимать суд. И невозможно не видеть, что ликвидировать их хотят не за реальные нарушения, а за смелость быть свободными, говорить, что думают, и делать, что требуется,

— написал Шевчук в своем обращении.


"Мемориал" также уже обратился в ООН с просьбой обратить внимание на ситуацию и не допустить уничтожения движения.

Напомним, что правозащитное и благотворительное общество "Мемориал" было основано в 1989 году Львом Пономаревым и Андреем Сахаровым. Основная деятельность общества изначально была посвящена исследованию политических репрессий в СССР. Сегодня "Мемориал" также занимается правозащитной деятельностью, темой нарушений прав человека и норм международного гуманитарного права в зонах массовых конфликтов и борьбой за свободу слова.


Надя Бесчетникова
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По материалам: spletnik.ru

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