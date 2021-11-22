Как и в чем лучше встречать Новый 2022 год Черного Водяного Тигра

Чем примечателен год Черного Водяного Тигра

Где лучше встречать год Черного Водяного Тигра и что приготовить на стол

В чем следует встречать год Водяного Тигра

Какие женские аксессуары подойдут для встречи Нового 2022 года

До наступления 2022 года осталось немного времени, и уже скоро Черный Водяной Тигр вступит в свои права. Мы расскажем, в чем лучше встретить Новый год, какие надеть украшения, чтобы задобрить покровителя этого года.В китайском гороскопе двенадцать знаков восточного календаря, которые соответствуют двенадцати животным. Согласно древней легенде, однажды Будда пригласил к себе на праздник всех животных, пообещав им подарки. Но для того чтобы к нему попасть, они должны были переплыть широкую реку. Только двенадцать животных смогли это сделать, они и получили право стать покровителями двенадцати лет.Тигр был третьим, кто переплыл реку по зову Будды, таким образом, с его приходом наступает третий цикл китайского гороскопа. Но помимо этого, существует еще пять элементов, которые усиливают или уменьшают влияние этого животного. А соответственно, пять типов Тигра, которые меняются каждые двенадцать лет. Таким образом, Водяной Тигр вступает в свои права один раз в шестьдесят лет.Он отличается более мягким и спокойным нравом, чем его сородичи, более развитым умом и рассудительностью. Водяной Тигр внимателен, осторожен и умеет сохранять равновесие в критических ситуациях.Водяной Тигр не любит больших и шумных компаний, ему больше по душе спокойная домашняя обстановка. Поэтому если вы хотите, чтобы 2022 год прошел под покровительством этого хищника, его лучше всего встретить дома в кругу семьи.Если вы планируете провести новогоднюю ночь с друзьями, можно организовать домашнюю вечеринку, но при этом не следует собирать большую компанию и устраивать шумное застолье. Тигру больше подойдет спокойная уютная атмосфера и негромкая музыка.Декорировать комнату лучше натуральными элементами и не очень яркими цветами, на стол следует постелить скатерть из льна или хлопка.Новогодний стол может быть с обилием разнообразных закусок и салатов, но при этом обязательно следует приготовить несколько видов мясных блюд. Нельзя подавать рыбу, дичь и шипучие напитки. Спиртное должно быть не очень крепким и в умеренном количестве — Тигр не любит злоупотреблять алкоголем.Черного Водяного Тигра еще называют Синим Тигром, поэтому для встречи Нового года лучше всего подойдет одежда одного из трех основных цветов — черного, синего или бежевого, а также их разнообразных оттенков. Допустим зеленый, оливковый, золотистый цвет.Не подходят в год Водяного Тигра ярко-агрессивные и неоновые оттенки, «кошачьи» принты.Тигр не терпит синтетику и вычурность, поэтому наряды должны быть из натуральных материалов, крой одежды — без крупных декоративных элементов и принтов. Основной стиль — благородство и элегантность.Для встречи Нового года женщинам необязательно использовать платье, вполне допустим брючный комплект, топ или блузка.И, конечно же, нужно подумать об обуви. Даже если вы собираетесь встретить новый год дома, не следует дефилировать по квартире в домашних тапочках. Красивые туфли, гармонирующие с цветом одежды — завершающий элемент образа любой женщины.Дополнением праздничного образа женщины станет макияж и подходящие аксессуары, которые следует подбирать в одном стиле. В год Тигра не рекомендуется использовать слишком яркие, кричащие украшения и броский макияж.Прежде всего, следует подумать о прическе. В тренде этого года — свободные локоны средней длины, с элементами легкой небрежности, ретро волны и изысканные плетения. Категорически не приветствуется обилие лака на волосах.Для коротких волос подойдет небрежная взъерошенная укладка с эффектом естественности.Новогодний маникюр лучше всего будет смотреться в оттенках коричневого, желтого и зеленого, с яркими декоративными элементами, новогодними принтами, стразами и камушками. Пик сезона — это маникюр с серебристым или золотистым градиентом, который придает загадочность вашему облику в новогоднюю ночь.Подбирая украшения, следует учитывать цвет одежды. К однотонному платью теплых тонов лучше подойдут золотые украшения, к одежде холодных тонов — серебряные. Аккуратные серьги, тонкий браслетик, изящная подвеска станут изысканным дополнением вашего наряда.