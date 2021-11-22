Какие Знаки Зодиака разбогатеют в 2022 году

Вадим Карасев

Когда начинается новый год, большинство людей в первую очередь волнует вопрос о том, насколько удачливыми они будут в финансовой сфере. 2022 год в целом довольно благоприятен для работы, бизнеса и финансовых операций, но для каждого Знака в разной степени.

Помните о том, что какой бы сильной ни была удача, если вы потакаете вредным финансовым привычкам, вы не разбогатеете, даже если ваш Знак Зодиака имеется в этом списке. Избавляйтесь от них как можно скорее, чтобы не упускать удачу.

Лев

Львы — единственные представители стихии Огня в этом списке, потому что только они умеют держать себя в руках и не торопятся с решениями. В 2022 году необходимо принимать решения с холодной головой. Планеты сделают интуицию Львов очень сильной, но им нельзя будет забывать и про логику. Если люди этого Знака не станут впадать в крайности, то им удастся принять правильные решения. Астрологи рекомендуют также перестать быть спасательным кругом для других людей. Любая помощь должна быть взаимной. В 2022 году время станет самым ценным ресурсом.

Дева

У Дев ожидается крайне продуктивный год. Планеты находятся в идеальном положении для творческой работы, креатива. Также миром правит число 6, которое является покровителем неординарного мышления. Девы умеют мыслить нестандартно, и им стоит воспользоваться данным умением на все сто процентов. Ночные светила и Шестерка полностью раскроют потенциал этих людей, но для них очень важно осторожно расходовать свою энергию, чтобы погоня за деньгами и успехом не привела к полному эмоциональному и энергетическому истощению.

Весы

Весы ведут свои дела спокойно, что полностью соответствует настроению планет. В 2022 году Весы смогут договориться с кем угодно и о чем угодно. Это значит, что любая работа, которая будет завязана на переговорах и поисках компромиссов, пройдет на ура. Больше всего будет вести Весам, которые заняты в сфере продаж. Астрологи считают, что самое лучшее время для командировок для людей данного Знака — июнь и июль, а также самое начало зимы. Единственное, с чем Весам придется быть осторожнее, так это с покупками.

Козерог

Этот год пройдет под управлением Водного Тигра. В восточной культуре это животное означает спокойствие, расчетливость. Тигр стремителен, когда видит добычу и точно знает, что ему по силам ее поймать, затратив минимум энергии. Козероги в финансовой и рабочей сферах действуют аналогичным образом. Они не лезут на рожон, а выжидают и очень осторожно планируют свои дела. В 2022 году такой подход будет максимально выгодным и правильным. Это значит, что Козерогов можно назвать самыми удачливыми людьми в сфере финансов в эти двенадцать месяцев.

Рыбы

Рыбы относятся к той же стихии, что и Тигр, который будет управлять миром в этом году. Помимо этого стоит отметить благоприятное расположение планет и звезд. Большую часть года Рыбам будет очень везти в новых начинаниях. В целом 2022 год можно назвать временем большой финансовой перестройки для представителей данного Знака. Рыб ожидает много интересных событий. Есть возможность найти новую работу, открыть новый бизнес. Самое главное — не торопиться, ведь Тигр не любит спешки и не приемлет неоправданных рисков.