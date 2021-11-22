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Консультант по развитию аэропорта Иркутска устранил нарушения контракта после вмешательства прокуратуры

Консультант по развитию аэропорта Иркутска устранил нарушения контракта после вмешательства прокуратуры

После вмешательства Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры подрядчик, с которым заключён госконтракт на оказание консультационных услуг для привлечения инвестиций в развитие авиационного узла Иркутска, устранил нарушения. Они возникли на первом этапе работ, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Контракт был заключён между АО «КПМГ» и министерством экономического развития и промышленности Иркутской области в мае 2021 года. Первый этап предполагал разработку технико-экономического обоснования объёмов и сроков ремонта, реконструкции, строительства инфраструктуры аэропортового комплекса АО «Международный Аэропорт Иркутск» на период до 2035 года и проведении оценки акций предприятия.

Однако работы были выполнены некачественно и не в полном объёме. Из-за этого в октябре 2021 года рениональный минэконом неоднократно отказывал подрядчику в подписании акта сдачи-приёмки первого этапа контракта.

«Для устранения выявленных нарушений транспортной прокуратурой в адрес генерального директора АО „КПМГ“ внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены, работы по первому этапу контракта выполнены надлежащим образом и в полном объеме. Кроме того, генеральному директору акционерного общества прокуратурой объявлено предостережение о недопустимости нарушений при выполнении последующих этапов контракта», – говорится в сообщении. Надлежащее исполнение контракта находится на постоянном контроле Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на встрече с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько рассказал, что проект строительства нового иркутского аэропорта, созданного еще в 2010-м году, планируется доработать. Документацию тогда разработали на федеральные средства, однако проект не был согласован Минобороны РФ.

Росавиация поддерживает перенос аэропорта за черту Иркутска и оказывает региону методическую помощь. Когда проект строительства будет готов и получит все необходимые согласования, он будет включен в федеральную программу «Развитие транспортной инфраструктуры».

Предыдущая новость по этой теме:

Игорь Кобзев рассказал о доработке проекта строительства нового иркутского аэропорта 2010 года

# Актуальные новости
По материалам: irk

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