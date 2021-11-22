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Криптостартап MoonPay привлек $555 млн при оценке в $3,4 млрд

Криптостартап MoonPay привлек $555 млн при оценке в $3,4 млрд


Провайдер криптоплатежной инфраструктуры MoonPay закрыл раунд финансирования Серии А на сумму $555 млн. Его возглавили Tiger Global Management и Coatue, сообщили ForkLog представители проекта.


В раунде участвовали Blossom Capital, Thrive Capital, Paradigm и NEA. По его итогам работающий два с половиной года стартап оценили в $3,4 млрд.


Привлеченное финансирование команда MoonPay направит на глобальное расширение бизнеса и увеличение численности штата.


Согласно заявлению, инфраструктура стартапа обеспечивает точку входа на криптовалютный рынок, позволяя оперировать фиатными деньгами и цифровыми активами, "используя все основные способы оплаты" с соблюдением процедур KYC.


Платформа MoonPay поддерживает более 30 фиатных валют и свыше 90 цифровых активов.


Компания насчитывает около 250 партнеров в 160 странах, а клиентская база составляет не менее 7 млн пользователей.


С 2019 года MoonPay обработала транзакций более чем на $2 млрд. За последний год показатель продемонстрировал 35-кратный рост, подчеркнули в компании.


"Мы думаем, что криптоэкономика сейчас растет быстрее интернета на ранней стадии развития, и что MoonPay хорошо позиционирован для поддержки инноваций как в криптовалютах, так и в традиционных финансах", — заявил партнер Tiger Global Джон Кертис.


Напомним, в октябре СМИ сообщили о достижении стартапом отметки в $400 млн привлеченного венчурного финансирования.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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