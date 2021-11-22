Лариса Гузеева рассказала, почему Гаркалину не помогла прививка

Ведущая Лариса Гузеева сделала громкое заявление об умершем от коронавируса Валерии Гаркалине. В ночь на 20 ноября после осложнений, вызванных коронавирусом, умер известный актер, 67-летний Валерий Гаркалин. Несколько недель врачи боролись за его жизнь, но болезнь оказалась сильнее. Дочь Валерия Гаркалина Ника в интервью говорила, что ее отец был сторонником вакцинации и был привит против коронавируса. Однако у коллег Валерия Гаркалина имеется другая информация, которую они сообщили, переписываясь на «Фейсбуке».Так, телеведущая Лариса Гузеева, которая недавно вылечилась от коронавируса, вступила в публичный диалог со своим приятелем, артистом Сергеем Рогожиным. Тот любит дискутировать в соцсети на тему вакцинации. Обсуждение касалось смерти Валерия Гаркалина, несмотря на то, что тот якобы был привит. Лариса Гузеева заявила, что ей достоверно известно, что Валерий Гаркалин не вакцинировался. «Он был непривитый. Валера лежал по соседству со мной. У него не было ни одной прививки», — написала Лариса Гузеева. Подтвердил, что Валерий Гаркалин не ставил прививку от ковида и продюсер Евгений Фридлянд. В споре под другим постом в «Фейсбуке» продюсер заявил, что у Гаркалина якобы был фальшивый сертификат. «Он не прививался. У него был купленный сертификат. Он сам в больнице признался», — написал Евгений Фридлянд.