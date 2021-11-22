Лера Кудрявцева призналась, что любила нюхать во время беременности

Ведущая Лера Кудрявцева рассказала о своих пристрастиях во время беременности. Артистка в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, что с ней происходило, когда она была беременной своей дочкой Машей. «Вот я беременная чистящее средство нюхала — «Пемолюкс». Раньше, помните, вонючий такой был. И в метро спускалась нюхать рельсы, мелочь жевала», сказала Лера Кудрявцева.Лера Кудрявцева В студии появилась беременная дочь музыканта Александра Серова Мишель. «У меня такого нет. Рыбу с тортом не ем. Я в меру сейчас питаюсь», — заявила Мишель Серова. Напомним, что Лера Кудрявцева замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. Дочка Маша у них появилась на свет в 2018 году.