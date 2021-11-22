Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Лера Кудрявцева призналась, что любила нюхать во время беременности

Лера Кудрявцева призналась, что любила нюхать во время беременности

Лера Кудрявцева призналась, что любила нюхать во время беременности
Ведущая Лера Кудрявцева рассказала о своих пристрастиях во время беременности. Артистка в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, что с ней происходило, когда она была беременной своей дочкой Машей. «Вот я беременная чистящее средство нюхала — «Пемолюкс». Раньше, помните, вонючий такой был. И в метро спускалась нюхать рельсы, мелочь жевала», сказала Лера Кудрявцева.
Лера Кудрявцева В студии появилась беременная дочь музыканта Александра Серова Мишель. «У меня такого нет. Рыбу с тортом не ем. Я в меру сейчас питаюсь», — заявила Мишель Серова. Напомним, что Лера Кудрявцева замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. Дочка Маша у них появилась на свет в 2018 году.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

СМИ: свыше 1,8 млн майнеров ввезли в РФ после запрета добычи биткоина в Китае
СМИ: свыше 1,8 млн майнеров ввезли в РФ после запрета добычи биткоина
Байден заявил о планах оставить Джерома Пауэлла на посту главы ФРС
Байден заявил о планах оставить Джерома Пауэлла на посту главы ФРС
Сенатор Ламмис раскритиковала Хилари Клинтон за предостережения касательно криптовалют
Сенатор Ламмис раскритиковала Хилари Клинтон за предостережения
Отчет: треть управляющих хедж-фондами проинвестируют в криптовалюты
Отчет: треть управляющих хедж-фондами проинвестируют в криптовалюты
ЦБ Перу приступил к работе над CBDC
ЦБ Перу приступил к работе над CBDC
Власти Абхазии признали неспособность наладить работу по противодействию незаконному майнингу
Власти Абхазии признали неспособность наладить работу по
Арктический совет будет сохранять традиции коренных народов Севера
Арктический совет будет сохранять традиции коренных народов Севера
Ученики сельских школ Республики Алтай занимаются в мобильном «Кванториуме»
Ученики сельских школ Республики Алтай занимаются в мобильном
В Смоленске полицейские провели для школьников занятие по профилактике проявлений терроризма и экстремизма
В Смоленске полицейские провели для школьников занятие по
В России разработали новую программу обучения в автошколах на категорию В
В России разработали новую программу обучения в автошколах на
В Москве стартовал Всероссийский педагогический форум Российского движения школьников
В Москве стартовал Всероссийский педагогический форум Российского
В Иркутской области подвели итоги конкурса на присуждение премии губернатора
В Иркутской области подвели итоги конкурса на присуждение премии

Топ на сегодня

У годовалого сына Евгения Плющенко собаки украли вкусняшку (видео)
У годовалого сына Евгения Плющенко собаки украли вкусняшку (видео)
Президент Болгарии в ответ на протесты Украины снова назвал Крым российским
Президент Болгарии в ответ на протесты Украины снова назвал Крым
Путеводитель по фильму "Дом Gucci": все, что надо знать об истории Патриции Реджани, заказавшей убийство собственного мужа
Путеводитель по фильму "Дом Gucci": все, что надо знать об
Итоги недели: в США приняли инфраструктурный план без поправок о криптовалютах, а ParaSwap провел нетипичный эирдроп
Итоги недели: в США приняли инфраструктурный план без поправок о
Филипп Киркоров потратит миллионы на день рождения дочери
Филипп Киркоров потратит миллионы на день рождения дочери

Еще по теме

Лера Кудрявцева решила сменить имидж (фото)
Лера Кудрявцева призналась, что из-за возраста у нее ухудшилась внешность
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о своём материнстве
Лера Кудрявцева одновременно станет молодой мамой и бабушкой