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Лиза Пескова поддержала своего брата Мику после его скандального поста о смертельном ДТП

Лиза Пескова поддержала своего брата Мику после его скандального поста о смертельном ДТП

23-летняя дочь Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, Елизавета выступила в защиту своего младшего брата Мики, который вчера опубликовал скандальный пост со словами "продолжу гонять" после гибели в ДТП блогера Саида Губденского. Она подтвердила слова своего отца о том, что 17-летний Мика сделал репост чужой публикации.

Я очень хочу заступиться за своего брата Мику, который действительно выложил чужие слова. Он хотел показать, что многих людей такие ситуации ничему не учат,

— написала Пескова в инстаграме.


Лиза и Мик Песковы

Елизавета опубликовала несколько сторис и согласилась с тем, что ее брат, выкладывая скандальный пост, должен был написать, что это скрин публикации, а не его слова. Она также отметила, что понимает реакцию СМИ, "которые в очередной раз нашли повод для громкого заголовка". Пескова также опубликовала пост в поддержку Мики:

Моему брату Мике 17, он ходит в автошколу после универа, чтобы, как и я, сдать на права по наступлении совершеннолетия. Он обожает машины, прекрасно с самого детства в них разбирается и даже мечтает о своей тюнинговой мастерской. Родители всегда делали большой акцент на воспитании. Им никогда не хотелось, чтобы о нас говорили, как о "безмозглых представителях золотой молодежи без принципов и понятий". Да, выложил скрин и не подумал. Человеку 17. Он не "гоняет по Москве", так как ему ни воспитание, ни инстинкт самосохранения не позволяют. Он попадал в очень серьезные аварии. Как сестра могу сказать, что очень и очень страшно осознавать, что твой родной брат мог просто исчезнуть за долю секунды…

Пескова отметила, что их с братом воспитывали очень строго, поэтому Мика просто не мог написать те слова:

Мика во многом мудрее, чем я была в свои 17 лет. Во-первых, родители всегда воспитывали нас очень правильно и делали все, чтобы ни один нормальный человек (да-да, не те, что мыслят стереотипами и не могут мыслить шире и глубже), не дай бог, не подумал, что мы "те самые безмозглые представители золотой молодежи без каких-либо ценностей и понятий". Нас воспитывали очень строго. Во-вторых, Мика никогда не написал бы такую сторис, зная, что за каждым нашим словом следят,

— добавила она.


Лиза Пескова с братьями Николаем, Микой и Дени и сестрой Надей

Напомним, в субботу на Кутузовском проспекте в Москве произошла авария, в которой погибло два человека. Одним из погибших оказался 28-летний автомобильный блогер Саид Губденский, другим — президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов, который находился в его машине. Сообщается, что Губденский, на автомобиле которого была летняя резина, не справился с управлением и, выехав на высокой скорости на встречную полосу, столкнулся с двумя другими машинами.

Саид Губденский был популярным Instagram-блогером. До гибели у него было около 500 000 подписчиков. Сейчас их число увеличилось до 770 000. В Москве, куда он переехал из Дагестана в прошлом году, у него также было свое тюнинг-ателье. До аварии он неоднократно нарушал ПДД: сильно превышал допустимую скорость и ездил без номеров. За это его несколько раз привлекали к административной ответственности и лишали прав.

После аварии в сторис 17-летнего Мики Пескова появилась публикация, в которой ее автор признается, что, несмотря на трагедию, "продолжит гонять". Дмитрий Песков объяснил, что авторство этого сообщения принадлежит не его сыну, а другому человеку. Сам Мика после скандала свой инстаграм закрыл.



Дмитрий Песков с детьми
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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