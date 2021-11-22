Лунный день сегодня 22 ноября 2021 года

Вадим Карасев

Начинается новая неделя. Сегодня понедельник — самый важный и порой самый непростой ее день. Астрологи рассказали, каким будет настроение Луны и как оно скажется на наших успехах в делах, работе и любви.

Если вы хотите начать неделю с позитивной ноты, то обязательно воспользуйтесь заговорами и обрядами на привлечение удачи. Пусть этот день будет для вас максимально продуктивным и ярким. Не унывайте и не бойтесь испытаний.

Фаза Луны: начинается 18 лунный день. Ночное светило находится в фазе убывания и переходит в благоприятный Знак Рака. Это значит, что день будет очень приятным, легким, душевным. Луна поможет нам пережить невзгоды и неприятности.

Магнитные бури 22 ноября: Солнце в предыдущие несколько дней было спокойным, поэтому магнитных бурь не предвидится.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

физическая активность;домашние дела;романтика;умение обращаться за помощью;деловые переговоры;забота о здоровье.лень;длительное уединение;ненужные риски.

Убывающая Луна — подходящее время для того, чтобы избавляться от ненужных вещей. Пока она в Раке, к домашним делам можно привлекать детей и других родственников. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют заниматься покупками для дома — можно приобретать мебель, украшения, аксессуары. Дома полезно будет заниматься спортом, ухаживать за растениями. Также можно сегодня приобретать или принимать в дар домашних животных.

Одежда и талисманы в этот понедельник

В такой благоприятный день хороши гармоничные сочетания двух цветов, которые способны уравновесить друг друга. Например, светлый серый и яркая терракота, глубокий синий и оранжевый. Можно попробовать и контрастное сочетание белого с черным. Главное правило: цветовая гамма должна радовать вас самих. Креатив тоже приветствуется, особенно если этот день вам хочется посвятить романтике и знакомствам.

Талисманом дня будет лунный камень. Он отлично подойдет творческим личностям и тем, кто сейчас находится на распутье, стоит перед важным выбором. Его лучшим компаньоном станут изделия из платины — самого гармоничного металла.

Любовь и общение в 18 лунный день

Для того, чтобы пережить все проблемы этого дня, вы без страха можете обращаться за помощью к близким людям. Они помогут вам преодолеть множество самых разных проблем и препятствий на пути. Постарайтесь окружать себя теми людьми, которым вы доверяете как самим себе.





Самое время освободиться от ненужных контактов, почистить телефонную книгу или подписки в социальных сетях. Всем влюбленным в такой день необходимо быть максимально тактичными. Не стоит давить на болевые точки в спорных ситуациях. Тем, кто ищет любовь, Луна также поможет достичь поставленных целей.

Финансы и работа 22 ноября

Сегодня очень хороший день для того, чтобы начать следовать законам процветания. Это поможет вам изменить свою финансовую жизнь и жизнь в целом. Несмотря на то, что к понедельнику люди часто относятся как к сложному дню, 22 число может стать удачным началом рабочей недели.

Сегодня можно заниматься решением любых задач. Главное — делать это в спокойном темпе, без спешки и нервов. Можно смело проводить деловые переговоры, посещать собеседования. Полезными могут быть крупные приобретения, особенно если они принесут много пользы и ярких эмоций близким людям.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Это великолепное время для заботы о своем здоровье. Полезным станет правильное питание. При желании можно устроить разгрузочный день, перестав хотя бы сегодня есть сладкое или жирное. Физические нагрузки можно не сокращать. Сегодня полезно двигаться, гулять, плавать.

Это прекрасный день для самоанализа. Можно оценить со стороны свои успехи, отметив для себя вектор дальнейшего развития. Старайтесь только никому не рассказывать о своих планах, поскольку это точно не доведет до добра. Вечер можно посвятить релаксации в домашней атмосфере.