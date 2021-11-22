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Маргарита Суханкина заплатила сотни тысяч за похудение

Маргарита Суханкина заплатила сотни тысяч за похудение
Солистка «Миража», певица Маргарита Суханкина призналась, что сделала серьезную операцию. Несколько месяцев назад артистка решилась на операцию по уменьшению желудка и нисколько не пожалела об этом. За короткое время Маргарита Суханкина избавилась от 30 килограммов и сегодня вполне довольна своим отражением в зеркале. Всю сознательную жизнь Суханкина мечтала иметь стройное подтянутое тело, но любовь к еде брала вверх. В одно время певица истязала себя диетами, которые оказывались неэффективными — вес возвращался в двойном объеме. Недавно артистка решилась на крайнюю меру. «Жить в полном теле очень тяжело. Я не могла нагнуться завязать шнурки, застегнуть молнию на сапогах... У меня болела голова, я все время отекала. Все был проблемой», — поделилась 57-летняя исполнительница в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.
Маргарита Суханкина Решиться на хирургическое вмешательство Суханкиной помог юморист Александр Морозов, который тоже недавно перенес операцию по уменьшению объема желудка и успешно похудел. «Операция длилась час. Из больницы я уехала через день. Операция обошлась мне примерно в 300 тысяч рублей. Сейчас я ем все, что хочу, жиры в моем организме не усваиваются. Теперь вынуждена пожизненно пить витамины. Сейчас диетологом является мой организм. Он сам говорит, мол, стоп, я нажрался», — отметила артистка. При желании Маргарите Суханкиной могут вернуть прежний объем желудка, но певица категорически против этого. Ей по душе новый образ жизни и стройное тело. «Я летаю, порхаю, занимаюсь спортом. Лишний вес — это страшно!» — уверена она.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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