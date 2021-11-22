Маргарита Суханкина заплатила сотни тысяч за похудение

Солистка «Миража», певица Маргарита Суханкина призналась, что сделала серьезную операцию. Несколько месяцев назад артистка решилась на операцию по уменьшению желудка и нисколько не пожалела об этом. За короткое время Маргарита Суханкина избавилась от 30 килограммов и сегодня вполне довольна своим отражением в зеркале. Всю сознательную жизнь Суханкина мечтала иметь стройное подтянутое тело, но любовь к еде брала вверх. В одно время певица истязала себя диетами, которые оказывались неэффективными — вес возвращался в двойном объеме. Недавно артистка решилась на крайнюю меру. «Жить в полном теле очень тяжело. Я не могла нагнуться завязать шнурки, застегнуть молнию на сапогах... У меня болела голова, я все время отекала. Все был проблемой», — поделилась 57-летняя исполнительница в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.Маргарита Суханкина Решиться на хирургическое вмешательство Суханкиной помог юморист Александр Морозов, который тоже недавно перенес операцию по уменьшению объема желудка и успешно похудел. «Операция длилась час. Из больницы я уехала через день. Операция обошлась мне примерно в 300 тысяч рублей. Сейчас я ем все, что хочу, жиры в моем организме не усваиваются. Теперь вынуждена пожизненно пить витамины. Сейчас диетологом является мой организм. Он сам говорит, мол, стоп, я нажрался», — отметила артистка. При желании Маргарите Суханкиной могут вернуть прежний объем желудка, но певица категорически против этого. Ей по душе новый образ жизни и стройное тело. «Я летаю, порхаю, занимаюсь спортом. Лишний вес — это страшно!» — уверена она.