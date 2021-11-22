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Марине Хлебниковой спасают глаза

Марине Хлебниковой спасают глаза
У певицы Марины Хлебниковой сильного обгорело лицо. Артистка последние несколько лет редко появлялась на публике. При этом ходили слухи, что она страдает алкогольной зависимостью. Примечательно, что об этом два года назад говорил Шура. Ну а после смерти мужа артистка и вовсе ушла в себя. Тогда она сильно похудела. А недавно артистка была госпитализирована. В ее квартире начался пожар, в результате чего она сильно пострадала. Несколько дней Марина находилась в коме: у нее большой процент ожогов лица и тела. Накануне артистку сняли с аппарата ИВЛ. Она страдает от болей, а еду ей подают через специальный зонд.
Марина Хлебникова Звезда находится в ожоговой реанимации НИИ им. Склифосовского. Хлебникова дышит сама, но еще не вышла из медикаментозной комы. «Никакие серьезные операции артистке не проводили. Известно, что у нее сильные ожоги век и, придя в сознание, она, вероятно, столкнется с трудностями — ей будет больно смотреть. Также у Хлебниковой сильно поражены дыхательные пути», — рассказал источник «Комсомольской правде» в здравоохранении. Отмечается, что пока ей рано делать пересадку кожи и пластике. Врачи должны дождаться пока ее кожа заживет и появится рубец. Не исключено, что веки тоже заживут самостоятельно. По словам хирургов, на такой стадии говорить о пластических операциях и пересадке кожи пока рано. Сначала врачи ждут, что ткани заживут и появится рубец. Впрочем, на лице они почти не образуются. Но все равно нельзя исключать, что веки заживут самостоятельно, пояснил хирург Илья Колышев.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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