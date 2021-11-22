Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Маша Распутина гневно высказалась в адрес Татьяны Васильевой

Маша Распутина гневно высказалась в адрес Татьяны Васильевой
Певица Маша Распутина возмущена высказываниями Васильевой. Артистка прокомментировала слова актрисы Татьяны Васильевой о том, что она, Елена Проклова и Мария Максакова — «туповатые». В ответ певица обвинила обидчицу в ненависти к русским женщинам. Маша Распутина призналась, что она в шоке от высказываний 74-летней актрисы. Такого хамства услышать никак не ожидала. «Какое она имеет право оскорблять знаменитых людей публично? Что это такое вообще? Она что, со мной на брудершафт пила? Она знает меня как человека? Мы никогда даже не общались! Откуда у нее такие умозаключения по поводу настоящих русских певиц и актрис?» — возмущена Маша. Она рассказала, что теперь ее мнение о Васильевой кардинально изменилось.
Татьяна Васильева «Я к ней вообще-то нормально относилась, считала классной актрисой. Всегда говорила: «Какая же замечательная Татьяна Васильева». И вдруг такое услышать. Наверное, такое может высказать человек не от большого ума. Просто у нее, наверное, русофобия и ненависть к красивым русским женщинам», — предположила Распутина в интервью «Собеседнику». Певице сейчас приходится нелегко – все обсуждают громкие скандалы, бушующие в ее семье. В частности, последний скандал связан со старшей дочкой певицы Лидией, рожденной в браке с Владимиром Ермаковым. Как известно, наследница звезды эстрады раньше с ней не ладила, жаловалась, что Распутина ее постоянно держит в психиатрических лечебницах и хочет отнять у нее московскую квартиру. Но теперь, по словам певицы, они с дочерью пришли к взаимопониманию. Артистка удостоверилась, что Лида действительно страдает психическим заболеванием и часто не отвечает за свои слова и действия, поэтому-то девушка и попала под влияние отца и вступила в конфронтацию с мамой.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Получившая российский паспорт Орейро захотела объединиться с Волочковой и Бузовой
Получившая российский паспорт Орейро захотела объединиться с
В Братском районе мужчина убил двоих напарников на лесополосе
В Братском районе мужчина убил двоих напарников на лесополосе
Молодым педагогам Иркутска планируют компенсировать затраты на аренду жилья
Молодым педагогам Иркутска планируют компенсировать затраты на аренду
В УрГПУ открылся педагогический технопарк «Кванториум»
В УрГПУ открылся педагогический технопарк «Кванториум»
В Санкт-Петербурге до 2026 года построят 99 новых общеобразовательных школ
В Санкт-Петербурге до 2026 года построят 99 новых общеобразовательных
В полуфинале всероссийской интеллектуальной викторины «Лига Знаний» победили 50 команд
В полуфинале всероссийской интеллектуальной викторины «Лига Знаний»
В Кемеровской области в 2022 году отремонтируют шесть детских садов
В Кемеровской области в 2022 году отремонтируют шесть детских садов
Ольга Серябкина поделилась фото с новорожденным
Ольга Серябкина поделилась фото с новорожденным
Павел Прилучный признался, что у него была опухоль
Павел Прилучный признался, что у него была опухоль
У Марины Хлебниковой развилась инфекция в местах ожогов
У Марины Хлебниковой развилась инфекция в местах ожогов
Маша Распутина гневно высказалась в адрес Татьяны Васильевой
Маша Распутина гневно высказалась в адрес Татьяны Васильевой
Врачи не смогли помочь Ольге Бузовой и отправили ее в больницу
Врачи не смогли помочь Ольге Бузовой и отправили ее в больницу

Топ на сегодня

У годовалого сына Евгения Плющенко собаки украли вкусняшку (видео)
У годовалого сына Евгения Плющенко собаки украли вкусняшку (видео)
Путеводитель по фильму "Дом Gucci": все, что надо знать об истории Патриции Реджани, заказавшей убийство собственного мужа
Путеводитель по фильму "Дом Gucci": все, что надо знать об
Итоги недели: в США приняли инфраструктурный план без поправок о криптовалютах, а ParaSwap провел нетипичный эирдроп
Итоги недели: в США приняли инфраструктурный план без поправок о
Филипп Киркоров потратит миллионы на день рождения дочери
Филипп Киркоров потратит миллионы на день рождения дочери
Павел Воля рассказал, как растут его дети
Павел Воля рассказал, как растут его дети

Еще по теме

Маша Распутина назвала чудовищем Моргенштерна
Маша Распутина призналась, почему обиделась на Андрея Малахова
51-летняя Маша Распутина в бикини показала идеальный пресс
51-летняя Маша Распутина поразила внешним видом (фото)