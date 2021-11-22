Маша Распутина гневно высказалась в адрес Татьяны Васильевой

Певица Маша Распутина возмущена высказываниями Васильевой. Артистка прокомментировала слова актрисы Татьяны Васильевой о том, что она, Елена Проклова и Мария Максакова — «туповатые». В ответ певица обвинила обидчицу в ненависти к русским женщинам. Маша Распутина призналась, что она в шоке от высказываний 74-летней актрисы. Такого хамства услышать никак не ожидала. «Какое она имеет право оскорблять знаменитых людей публично? Что это такое вообще? Она что, со мной на брудершафт пила? Она знает меня как человека? Мы никогда даже не общались! Откуда у нее такие умозаключения по поводу настоящих русских певиц и актрис?» — возмущена Маша. Она рассказала, что теперь ее мнение о Васильевой кардинально изменилось.Татьяна Васильева «Я к ней вообще-то нормально относилась, считала классной актрисой. Всегда говорила: «Какая же замечательная Татьяна Васильева». И вдруг такое услышать. Наверное, такое может высказать человек не от большого ума. Просто у нее, наверное, русофобия и ненависть к красивым русским женщинам», — предположила Распутина в интервью «Собеседнику». Певице сейчас приходится нелегко – все обсуждают громкие скандалы, бушующие в ее семье. В частности, последний скандал связан со старшей дочкой певицы Лидией, рожденной в браке с Владимиром Ермаковым. Как известно, наследница звезды эстрады раньше с ней не ладила, жаловалась, что Распутина ее постоянно держит в психиатрических лечебницах и хочет отнять у нее московскую квартиру. Но теперь, по словам певицы, они с дочерью пришли к взаимопониманию. Артистка удостоверилась, что Лида действительно страдает психическим заболеванием и часто не отвечает за свои слова и действия, поэтому-то девушка и попала под влияние отца и вступила в конфронтацию с мамой.