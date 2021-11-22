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Microsoft начала предлагать покупку Xbox Series X в бандле с избранными играми

Microsoft начала предлагать покупку Xbox Series X в бандле с избранными играми


Игровая приставка Xbox Series X остается в дефиците на всех рынках, но ранее появлялась информация, что к праздничному сезону Microsoft сделает все возможное для увеличения поставок консолей магазинам и пополнения собственных складов. Напомним, что на некоторых рынках приставки Xbox Series X | S можно купить через официальный магазин Microsoft Store, в России такой возможности нет.

Игроки на рынках, где представлен магазин Microsoft Store с возможностью покупки игровой приставки, стали получать сообщения от американской корпорации с предложением купить консоль в бандле с различными играми и аксессуарами. Покупатели имеют возможность собрать свой собственный бандл, в который входит приставка Xbox Series X, одна из избранных игр (Madden NFL 22, Grand Theft Auto V: Premium Edition, Far Cry 6, Rust Console Edition, Hasbro Family Fun Pack — Super Edition, Battlefield 2042, Insurgency: Sandstorm, Mortal Kombat 11 Ultimate) и геймпад. Ниже можно видеть выбор, который компания предлагает в таком бандле.


На данный момент через сам Microsoft Store собрать такой бандл игроки не могут. Единственный вариант это сделать — получить письмо от Microsoft (которое рассылается случайным игрокам, подписавшимся на поступление Xbox Series X).

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По материалам: newxboxone

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