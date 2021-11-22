Мобильный технопарк «Кванториум» продолжает работу в Якутии

Технопарк на колесах появился в Якутии в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» при Дворце детского творчества им. Ф.И. Авдеевой. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия).

Многофункциональный комплекс для проведения опытов, моделирования и конструирования, включающий в себя устройства для работы в дополненной и виртуальной реальности, 3D-принтеры, лазерный гравер, сборочную и паяльную зоны, помог сделать интереснее дополнительное образование школьников из сельских и городских школ пяти удаленных районов Якутии.

За первый квартал 2021 года было проведено около 20 онлайн-мероприятий по техническим направленностям для школьников и педагогов. Так, например, «Кванториум» провел дистанционный конкурс «Юный изобретатель», который направлен на выявление детей, имеющих свои научно-технические идеи, проекты.