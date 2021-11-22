Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Мобильный технопарк «Кванториум» продолжает работу в Якутии

Мобильный технопарк «Кванториум» продолжает работу в Якутии

Мобильный технопарк «Кванториум» продолжает работу в Якутии

Технопарк на колесах появился в Якутии в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» при Дворце детского творчества им. Ф.И. Авдеевой. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия).

Многофункциональный комплекс для проведения опытов, моделирования и конструирования, включающий в себя устройства для работы в дополненной и виртуальной реальности, 3D-принтеры, лазерный гравер, сборочную и паяльную зоны, помог сделать интереснее дополнительное образование школьников из сельских и городских школ пяти удаленных районов Якутии.  

За первый квартал 2021 года было проведено около 20 онлайн-мероприятий по техническим направленностям для школьников и педагогов. Так, например, «Кванториум» провел дистанционный конкурс «Юный изобретатель», который направлен на выявление детей, имеющих свои научно-технические идеи, проекты.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Американский журналист обвинил судей в завышении оценок дочери Тутберидзе
Американский журналист обвинил судей в завышении оценок дочери
Платежное приложение Lydia открыло доступ к криптовалютам через BitPanda
Платежное приложение Lydia открыло доступ к криптовалютам через
TIME примет на баланс Ethereum в рамках партнерства с Galaxy Digital
TIME примет на баланс Ethereum в рамках партнерства с Galaxy Digital
В Нью-Йорке запретят предвзятые ИИ-системы для набора персонала
В Нью-Йорке запретят предвзятые ИИ-системы для набора персонала
Dogeсoin обошел биткоин и Ethereum по поисковым запросам в США
Dogeсoin обошел биткоин и Ethereum по поисковым запросам в США
Canaan доставил в Казахстан 2000 биткоин-майнеров Avalon
Canaan доставил в Казахстан 2000 биткоин-майнеров Avalon
Криптостартап MoonPay привлек $555 млн при оценке в $3,4 млрд
Криптостартап MoonPay привлек $555 млн при оценке в $3,4 млрд
В Черемхово суд отправил в колонию женщину за невыплату алиментов в пользу дочери
В Черемхово суд отправил в колонию женщину за невыплату алиментов в
В Байкальске планируют создать лесной питомник для выращивания саженцев
В Байкальске планируют создать лесной питомник для выращивания
В программе «Орлёнка», посвящённой военно-морской истории России, приняли участие школьники из всех регионов
В программе «Орлёнка», посвящённой военно-морской истории России,
Сочинение: первый шаг к ЕГЭ
Сочинение: первый шаг к ЕГЭ
В Бурятии открыли новый школьный детский технопарк «Кванториум»
В Бурятии открыли новый школьный детский технопарк «Кванториум»

Топ на сегодня

У годовалого сына Евгения Плющенко собаки украли вкусняшку (видео)
У годовалого сына Евгения Плющенко собаки украли вкусняшку (видео)
Президент Болгарии в ответ на протесты Украины снова назвал Крым российским
Президент Болгарии в ответ на протесты Украины снова назвал Крым
В интернете создали онлайн-курс «Краткая история Иркутска»
В интернете создали онлайн-курс «Краткая история Иркутска»
Путеводитель по фильму "Дом Gucci": все, что надо знать об истории Патриции Реджани, заказавшей убийство собственного мужа
Путеводитель по фильму "Дом Gucci": все, что надо знать об
В сети обсуждают скандал с Dior в Китае — бренд обвинили в "уродовании" азиатских женщин
В сети обсуждают скандал с Dior в Китае — бренд обвинили в

Еще по теме

«Кванториум Спутник» проводит занятия в школах Иркутской области
Липецкий мобильный «Кванториум» завершил учебный год
В Якутии запустили первый в регионе мобильный детский технопарк «Кванториум»
В Тыве открылся детский технопарк «Кванториум»